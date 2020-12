Apoio a planos de saúde

Pioneira no Brasil em CRM para gestão de vendas, a SMark pretende triplicar a cartela de clientes na área de planos de saúde em 2021. "Temos mantido um crescimento constante nesse setor, em função da necessidade de gerenciamento remoto das vendas", conta Leandro Ceccato, CEO da SMark. Apesar da pandemia, 2020 termina com resultados positivos, como o aumento de 25% no número de usuários ativos. A empresa gaúcha tem sede no Tecnopuc e atende clientes por todo o país, como Sodexo, a multinacional colombiana Grupo Adservi, Gocil, Unimed Vale dos Sinos, Vivante e Unimed Leste Paulista. Sob a liderança de Ceccato e Fábio Beckenkamp, passam pela SMark CRM, em média, R$ 400 milhões ao mês.

Presente inusitado

O app gaúcho iDOL encontrou uma forma de estar ao lado da família e amigos via presente inusitado neste fim de ano: mensagem personalizada do seu ídolo favorito. O usuário compra os vídeos ou áudios via app e ou no site e, em alguns dias, a mensagem gravada é enviada como presente aos endereços acertados. Parte do valor arrecadado ainda será doado ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Vencendo a crise

Muitos negócios quebraram este ano. Outros, na contramão, surfaram a onda da transformação digital e ganharam mercado. É o caso da PipeRun, CRM gaúcho que deve crescer mais de 100% em faturamento neste período - conquistou 380 novos clientes. Com menos de três anos, a salestech atende marcas como Sebrae, uMov.me, 4All, Unimed e Mormaii Fitness que usam a plataforma para acelerar suas vendas.

Resultado fiscal

As repartições aduaneiras distribuídas em todo país analisaram 4,1 milhões de declarações de importação e exportação em 2019, que resultaram em R$ 8,59 bilhões de créditos tributários lançados e apreensões. A integração de controles internos, a simplificação de processos e o uso de novas tecnologias contribuíram para o resultado.

Restaurante Guri

O restaurante Guri - Cozinha de Origem do Vale dos Vinhedos acaba de ser agraciado em três categorias pelo Prêmio Sabores do Sul 2020. Ele foi o mais votado pelo público em live da revista no canal do Youtube nas categorias Melhor Cozinha Regional, Melhor Churrasco e Melhor Chef de Bento Gonçalves. Em 2019, Guri foi eleito o Restaurante Revelação.

Mais duas lavanderias

No Brasil desde 1994, a 5àsec, maior rede de lavanderias do País, acaba de inaugurar duas unidades em Porto Alegre, nos shoppings Bourbon Wallig e Moinhos e uma na zona sul de São Paulo, totalizando 442 lojas em operação. E para 2021 o plano é abrir mais 30.

Uma startup gaúcha

Uma startup gaúcha é das poucas empresas do Brasil e a única do Sul a integrar o projeto Carbono . Desenvolvida pela Bayer, a iniciativa pretende desenhar um futuro mais sustentável no campo e conectar o produtor brasileiro ao mercado de carbono. A ConnectFarm já leva tecnologia a 22 produtores do RS e mais 5 estados. Cerca de 50 produtores de milho e soja foram selecionados para participar. Higiene pessoal 100% natural

Com o sucesso da linha própria de higiene pessoal e bem-estar, Nat Care, a gaúcha Remed Medicamentos Especiais acaba de lançar mais três produtos: sabonetes nas fragrâncias lavanda e patchuli, cravo e laranja e também o aromatizador de ambientes com a combinação menta e lavanda. Todos são 100% naturais, hipoalergênicos, sem sulfatos, petrolato e livre de parabenos. Toda a linha pode ser encontrada nas lojas físicas de Porto Alegre, Caxias e Florianópolis, além do site www.remedsul.com.Br, que realiza a entrega em todo território nacional.