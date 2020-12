Presentear as pessoas com sementes é proporcionar uma experiência muito rica de contato com a natureza, o ciclo das plantas e uma alimentação mais saudável. Por isso, a Isla Sementes de Porto Alegre seleciona opções para quem quer fazer diferente nesse Natal. Um deles é o Clube minha Horta, o primeiro clube de assinatura de sementes do País. Por ele, os assinantes recebem em casa um ano de sementes para cultivar, mimos exclusivos, acesso a informações e suporte técnico da equipe. Você pode escolher entre 3 planos diferentes, conforme o espaço disponível: O Plano Varandas e Jardins: o Plano Vasos e Floreiras e o Plano Microhortas, mesmo sem espaço para plantar ou com pouca luz do sol.

Apesar da Covid-19

Apesar da Covid-19, a agência de tecnologia gaúcha Be220 aproveitou o período de home office para se mudar para uma casa nova: na Artsy Office da Cidade Baixa de Porto Alegre. E triplicou o portfólio de clientes com a expansão da equipe, que conta hoje com quatro vezes mais colaboradores do que em dezembro de 2019. A Be220 desenvolve aplicativos, software, sites e e-commerce entre outros trabalhos.

Mais gatos e cães

Os brasileiros estão gastando mais com seus animais de estimação. O aumento foi de quase 10% entre novembro de 2019 e o mesmo mês de 2020, segundo o Guiabolso. Passou do valor médio de R$ 88,67 (média de 1,72% da renda dos usuários do aplicativo) para R$ 97,04 (1,87% da renda). O levantamento considera pessoas que têm custos com ração e veterinário.

Microcervejarias

Associação Gaúcha de Microcervejarias acaba de eleger sua nova diretoria em assembleia geral on-line, que tem como presidente João Giovanella, da Cervejaria Salva; Christian Bonotto, da Tupiniqim, vice; Otávio Ermel, da Imigração, tesoureiro; e Fernando Maldaner, da Edelbrau, secretáro. Seu programa é dar prosseguimento aos trabalhos de profissionalização e desenvolvimento da AGM nas diversas frentes.

Presente Cultura da Santa Casa

Em um ano marcado por desafios em todas as áreas, na cultura não foi diferente. E, para ampliar as fontes de receitas visando sua sustentabilidade, o CHC Santa Casa lançou o Presente Cultura. Trata-se de um cartão presente que proporciona aos presenteados vivenciarem uma experiência no equipamento cultural da Santa Casa. Tudo começa com uma visita mediada na exposição permanente "Fragmentos da história de todos nós", onde os visitantes podem conhecer a origem e a trajetória da Santa Casa, que se confunde com o crescimento da própria cidade de Porto Alegre. Depois, é a hora de relaxar e se deliciar com um café expresso acompanhado de uma tortinha no Bistrô de Casa, que também fica no CHC. O cartão presente inclui, ainda, uma lembrança do CHC.