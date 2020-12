O Natal da Rede Bourbon

Os shoppings da Rede Bourbon, o Moinhos Shopping e o Porto Alegre CenterLar reeditam as já consagradas campanhas de Natal que distribuem cartões de débito carregados com valores em reais. Neste ano, o total que será sorteado entre os participantes é de R$ 1,215 milhão. Intitulada Desejos de Natal, a ação na rede Bourbon Shopping entregará um cupom para cada R$ 400,00 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes, entre os dias 1 e 31 de dezembro. Ao todo, serão sorteados 200 cartões de débito carregados com R$ 5 mil cada. No Porto Alegre CenterLar, a campanha Desejos de Natal sorteará três prêmios de R$ 5 mil, sendo o valor de troca de R$ 200,00 em notas fiscais para cada cupom.

Natal com seu estilo

No Moinhos Shopping, a campanha chama Natal com seu estilo e sorteará 20 prêmios de R$ 10 mil, com cupons valendo a partir de R$ 500,00 em notas fiscais de compras realizadas de 1º a 31 de dezembro. Os cupons podem ser obtidos através do app da rede Bourbon e do Moinhos Shopping, disponível para download gratuito nas versões IOS e Android.

Novas lojas da Bibi

Mesmo em um ano com tantos obstáculos como foi 2020, onde ocorreu até até o fechamento das lojas, em auxílio ao distanciamento social, a Calçados Bibi de Parobé manteve a expansão saudável e a abertura de 17 novas unidades. Neste mês de dezembro, ela estará inaugurando mais cinco, sendo quatro no Brasil - Varginha (MG), Chapecó (SC), Arapiraca (AL), Jundiaí (SP) - e uma no exterior, em Lima no Peru, segundo a presidente da marca, Andrea Kohlrausch.

Semelhança da GM

A Taurus, que lançou quinta-feira passada a pedra fundamental da expansão do seu complexo de São Leopoldo, projetou o investimento à semelhança da GM de Gravataí, com sistemistas, sem utilizar o nome. Dos R$ 110 milhões, a Taurus entra com R$ 25 milhões e os fornecedores com R$ 85 milhões. A expansão irá ampliar a capacidade produtiva da Taurus das atuais 6 mil armas por dia para 9 mil.

O retorno para o lar

Uma entre tantas perguntas que fica para incorporadores de prédios residenciais: o pós-pandemia vai significar a reversão da tendência que vinha se acentuando da oferta de apartamentos compactos, já que a casa havia se transformado em um local para estar apenas à noite e nos fins de semana? Ou é cedo para concluir que "a volta ao lar" irá se consolidar, tendo em conta também a expansão do home office?

O Natal da Languiru

Diante das dificuldades impostas pela pandemia, com medidas restritivas, o tradicional evento de fim de ano da cooperativa Languiru de Teutônia teve que se adaptar às possibilidades. Com transmissão ao vivo pelas suas redes sociais, mais de 12,3 mil pessoas foram alcançadas, registrando cinco mil visualizações e 1,3 mil curtidas, comentários e compartilhamentos em 1h20 m de transmissão. Em tempo: a Languiru deve registrar crescimento de 25% em 2020, um desempenho excepcional.

Investimentos da Oi no Estado

A Oi investiu no Rio Grande do Sul mais de R$ 382 milhões de janeiro a setembro de 2020, aumento de 9% sobre igual período de 2019, com foco na expansão da fibra ótica, setor em que a empresa continuará a operar após transferir a telefonia móvel a seus novos proprietários, TIM, Claro e Vivo. Já na estratégia de ampliar o número de casas conectadas com a Oi Fibra, a companhia aumentou em mais de 181% o número de clientes no RS no mesmo período. É porque a Oi Fibra tem a preferência dos clientes de internet por fibra ótica no estado, sendo líder em número de novos usuários no período, conforme o último relatório da Anatel referente a setembro deste ano. A Oi disponibiliza a fibra ótica em 12 cidades.