O crescimento dos orgânicos

A gaúcha BrasilBev, proprietária da Organique, está apresentando novidades ao mercado por meio da nova linha Tearapy, com itens em embalagens Tetra Park. Destaque para o primeiro chá verde orgânico de limão com gengibre disponível no Brasil. E também o chá mate nos sabores pêssego e limão. Todos eles sem corantes, sódio e conservantes, e disponíveis nos principais supermercados do País. Em paralelo, a empresa que já realiza exportações, fechou negócio com o Chile e começa a se programar para a retomada nos Estados Unidos. Aliás, atualmente 20% do seu faturamento provém de exportação, um crescimento de 50% em relação à 2019.

A Cozinha em família

A marca Fritz & Frida de Ivoti está lançando a série de vídeos Cozinha em Família Kids a cada terça-feira de outubro em suas redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube) para celebrar o Dia das Crianças. São episódios nos quais duas crianças, junto com a mãe ou o pai, preparam receitas, que contêm um pouco da tradição de cada uma das famílias. É para promover a integração familiar no ambiente da cozinha.

Adequar à lei de dados

A consultoria gaúcha Netfive disponibiliza uma ferramenta exclusiva de diagnóstico para auxiliar as empresas na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Com o vCISO (Virtual Chief Information Security Officer), a empresa mapeia os riscos do negócio, cria uma política de segurança da informação, treina e conscientiza os colaboradores, executa a gestão de vulnerabilidades e define um plano de recuperação de desastres.

Salão digital de imóveis

A Prolar Imobiliária Inteligente, de Caxias do Sul, participará do Digimobi 2.0, maior salão digital de imóveis do País que irá reunir, de 17 a 24 deste mês, imóveis para locações e compra de 43 imobiliárias filiadas à Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI). É para movimentar o mercado imobiliário, sobretudo na retomada da economia. A Prolar ofertará 84 unidades, sendo 41 para vendas e 43 para locação.

Diretrizes para conselhos de empresa

Poucos conselheiros de empresas têm a experiência de Antônio Kandir. Além de sua trajetória no governo, já atuou em 25 companhias e hoje participa de conselhos de empresas como Gol e Grupo Vibra. Ele recebeu por videoconferência, nesta quinta-feira, os integrantes do Nexo Governança Corporativa de Novo Hamburgo para uma palestra, quando relacionou como importantes sete diretrizes a serem observadas pelos conselhos: manter vigilância sobre o propósito, pensar a estratégia, zelar pela integridade da companhia, garantir que ela tenha resiliência e preparo para enfrentar adversidades, manter os membros da empresa com interesse e curiosidade alta, estimular a agilidade da empresa e manter o foco na qualificação da equipe.