Novidade em iogurte gaúcho

Uma das marcas de iogurte mais tradicionais do Estado, com 21 anos de história e sede em Eldorado do Sul, a Sans Souci lança uma novidade em sua linha, o Kefir Sans Souci. E, para alcançar um número maior de consumidores, também apresenta um novo e-commerce. Na loja virtual, estarão disponíveis todos os iogurtes produzidos com matéria prima selecionada e leite de elevado padrão de qualidade, coletado diretamente junto ao produtor rural pela agroindústria familiar de laticínios, do casal Enio e Sigrid Pesenatto. Além de lojas especializadas, cafeterias e outros pontos de venda, os produtos podem ser encontrados na rede de Supermercados Zaffari e Hipermercados Bourbon, bem como também na loja virtual.

O elixir da longevidade

Conhecido como o "Elixir da Longevidade", o Kefir é considerado um dos alimentos mais saudáveis do mundo, normalmente preparado em casa. Mas muitas pessoas têm dificuldades em manter a cultura de microrganismos equilibrada, segundo Enio Pesenatto. "Nosso objetivo é oferecê-lo pronto pelos benefícios que traz à saúde e bem-estar como, por exemplo, uma melhora do sistema imunológico

Sarau cultural Prolar

O Sarau Cultural, iniciativa da Prolar Imobiliária Inteligente, de Caxias do Sul, em comemoração aos seus 50 anos selecionou oito projetos vencedores inéditos dos 40 inscritos nas categorias: audiovisual; artesanato; circo; culturas populares; dança; leitura e literatura; memória e patrimônio; e teatro. Sua realização será financiada com R$ 1,5 mil cada projeto na disseminação da arte e cultura por meio digital dentro do tema "um novo tempo pro lar da gente".

Snowland no aeroporto

O Snowland, de Gramado (RS), inaugura nesta quinta-feira sua loja no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com o nome de "Snowland Magic", um marco para o único empreendimento com neve de verdade das Américas. Para celebrar a abertura da nova loja e os sete anos do Snowland será realizado um evento no formato drive-in, no estacionamento, seguindo todos os protocolos de segurança necessários.

A jornada do cliente

A Sabemi tem promovido ações de mobilização com colaboradores, focadas no atendimento ao segurado, parte da construção da jornada de seu cliente. Entre as iniciativas, estão bate-papos e treinamentos sobre o tema. É o caso do encontro on-line que ocorreu com João Ramos, co-founder do Black Sheep Project, hub de inovação criativa de Porto Alegre, cujo tema central foi a experiência do cliente.

Semana do Empreendedor

A valorização da diversidade nas empresas é tema do painel a ser apresentado pela psicóloga Lizandra Gamba às 19h desta quarta-feira na programação da Semana do Empreendedor. É um evento inédito, totalmente on-line promovido pelo Sistema Fecomércio-RS e que pode ser conferido ao vivo pelo site e Youtube da entidade. As inscrições são gratuitas e pelo site do evento.

Novos programas de MBA na Unisinos

A Unisinos lança quatro novos Programas de MBA focados em Finanças, Marketing, Empreendedorismo e Psicologia, áreas da Escola de Gestão e Negócios da Universidade. Entre os professores estão alguns dos palestrantes que participaram do Cognition Unisinos, maior evento online gratuito do Brasil, ocorrido na última semana com mais de 100 mil inscritos. Um deles é o empresário e autor do livro "O Lobo de Wall Street", Jordan Belfort, que irá lecionar Finanças e Educação Financeira. Os cursos são 100% on-line e têm um caráter multidisciplinar previsto na sua concepção, o que favorece a criação de um sólido networking.