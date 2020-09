Sênior living de alto padrão

A paisagem de um dos bairros mais clássicos e nobres de Porto Alegre, o Três Figueiras, ganha nova forma de viver com o primeiro sênior de alto padrão para idosos no Brasil, da ABF Developments, que tem escritórios no Brasil e na Espanha. É o Magno, um residencial contemporâneo com serviço premium de cuidado e bem-estar e gestão operacional da São Pietro Saúde, reconhecida pelo atendimento de alta qualidade e assistência à saúde, combinando inovação, tecnologia e humanização. O espa~p estará preparado para atender a todos os graus de dependência e necessidade. Desde o primeiro, para idosos independentes, ao terceiro, para os que possuem comprometimento cognitivo. O empreendimento será lançado agora em outubro, as obras iniciam em março de 2021 e a previsão de sua entrega é janeiro de 2024.

Embraer na Câmara

O ambiente virtual está permitindo à Câmara Brasil-Alemanha no RS realizar uma agenda de eventos ampliada. Assim, hoje, último dia de setembro, oferece sua terceira reunião-almoço do mês às 11h, com a participação de Jackson Schneider, presidente da Embraer desde 2014, falando sobre domínio tecnológico e retorno à sociedade. Aberto e gratuito, via Zoom e Facebook.

Uma feira presencial

Confirmada a primeira feira presencial de calçados desde o início da pandemia. Será a Zero Grau nos dias 16, 17 e 18 de novembro, no Serra Park, em Gramado. O governo do Estado liberou o evento mediante regras e protocolos rígidos. Já estão confirmados para a feira, que lança as coleções outono/inverno, 220 expositores dos polos brasileiros de calçados, somando cerca de 1000 marcas.

Rinaldi para os EUA

Fabricante de pneus e câmaras de ar de Bento Gonçalves, a Rinaldi acaba de enviar o primeiro contêiner de seus produtos aos EUA para modelos de motocicletas off-road. Eles serão comercializados por uma rede de Los Angeles, Califórnia, que já vende produtos off-road há mais de 35 anos. Em outubro, a empresa deve enviar o primeiro pedido para Finlândia, pneus de uso urbano e off-road.

Novas lojas no Boulevard Assis Brasil

Boulevard Assis Brasil de Porto Alegre inaugura três operações. A Moça Biju, que oferece bijuterias e acessórios femininos ao preço único de R$ 10,00 e está presente em 17 estados com mais de 140 lojas. A Mix Eletrônicos também abre sua segunda unidade com uma diversidade de aparelhos como smartphones e fones de ouvido que têm opções em bluetooth, relógios inteligentes, teclados, além de jogos e utensílios para games. A Koringa inaugura sua primeira unidade com variada linha de itens de tabacaria, além de opções de presentes para adultos e crianças. Ela tem planos de abrir novas unidades no início de 2021 e para breve venda on-line através do site.