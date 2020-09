Pagar com cartão Vero

A Vero, rede de pagamentos do Banrisul, anunciou mais uma inovação em seus produtos para facilitar o pagamento das compras na sua rede de credenciados. A partir de agora, pela carteira digital Vero Wallet, é possível efetuar pagamentos à distância, sem precisar ler o QR Code, apenas selecionando o número do celular do vendedor. Para oferecer essa nova alternativa, o credenciado só tem que manter o telefone celular atualizado no app Vero Banrisul, e informar esse contato ao seu cliente no momento da compra. Para pagar pelo app Vero Wallet, o comprador precisa salvar o número do telefone na sua agenda do celular. Depois, é só selecionar o contato do vendedor, dentro do app, digitar o valor da compra e confirmar.

Comprovante no celular

Tanto o comprador quanto o vendedor podem ver o comprovante da transação na tela do celular e também recebem um comprovante por e-mail. A Vero Wallet é a única solução do mercado, nesta modalidade, que faz pagamentos com Banricompras e BanriCard, possibilitando aos clientes e credenciados da Vero uma opção de pagamento e recebimento digital.

Aplicativo JC

https://bit.ly/jcaplicativo O Jornal do Comércio lançou um novo aplicativo para que seus assinantes tenham acesso ao Flip (edições para folhear on-line) e às últimas notícias de forma mais dinâmica e eficiente. O leitor pode conferir a edição completa do dia e as anteriores, com todos os cadernos semanais e especiais. O App, disponível para Android e iOS, pode ser acessado pelo link

Um centro de inovação

O grupo Vibra, de Montenegro, está investindo pesado em seu Centro de Inovação Vibra (CIV) de onde saem produtos e melhorias que valorizam a proteína frango, contou o CEO Gérson Müller, convidado da reunião semanal do grupo Nexo Governança Corporativa de Novo Hamburgo, presidida pelo advogado Miguel Vieira. Com iniciativas no mercado interno e exportação, a empresa já deu início ao projeto Vibra 2025, que são ações para o planejamento sucessório.

Vinho da Kombi safra 2018

A safra de uvas 2020 é celebrada pelos produtores gaúchos como "a safra das safras" devido à sua qualidade. Já a de 2018 é considerada "a safra da década". Pois é justamente desta safra que uma pequena vinícola, de origem francesa, a Routhier & Darricarèrre, de Rosário do Sul, na região do Pampa Gaúcho, está lançando no mercado o ReD tinto. Mais conhecido como o "Vinho da Kombi, conforme consta no rótulo, ele foi elaborado com corte de Cabernet Sauvignon (80%) e Merlot (20%), 13% de teor alcoólico, em 12 mil garrafas de 750ml e disponível em lojas especializadas de Porto Alegre ou pela virtual www.redvin.com.br. Segundo o diretor comercial, Júlio Gostisa, "o vinho está pronto para beber e com bom potencial de guarda".