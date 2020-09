Novas startups no Techpark

Três novas startups estão incubadas no Feevale Techpark. A Vigília Nerd, a Bagbox e a Impulse Play finalizaram o seu período de pré-incubação, deixando de ser projetos para se transformarem em empresas. Vigília Nerd é um site de notícias voltado à cultura geek, que movimenta um mercado em franca expansão no mundo inteiro. O Bagbox é um aplicativo voltado à locação de espaços em armários guarda-volumes, instalados em locais de grande circulação de pessoas. Para utilizar o app é necessário que o usuário leia QRcode, disponível na porta do armário, e comece a contabilizar o tempo de utilização, que definirá o valor total da locação. A Impulse Play é uma plataforma com alta tecnologia, produtora e distribuidora de conteúdos para emissoras de rádio, sejam elas AM, FM, comunitária ou web.

Aplicativo Garupa

O Garupa, aplicativo gaúcho de mobilidade, viu a demanda crescer durante a pandemia e ampliar sua expansão pelo País. Em 2019, eram 26 mil motoristas. Hoje, são 40 mil, crescimento superior a 50%. Presente em 16 estados e no Distrito Federal, o número de usuários saltou de 730 mil para mais de 1 milhão. Em cada município novo, a parceria é feita com um sócio-operador, que hoje já são 135 em mais de 640 municípios.

Vagas de emprego

A MRV, maior construtora da América Latina, está com 280 vagas de emprego abertas para canteiros de obras em Porto Alegre e na Região Metropolitana. As oportunidades são para os cargos de pedreiro, ceramista, montador de formas de alumínio, colocador de pisos laminados, ferreiro, eletricista e hidráulico.

Padaria e hotelaria

O projeto Conexão Sulserve conectará em formato 100% digital expositores do mercado de gastronomia, padaria e hotelaria com profissionais do setor, através de exposição virtual de produtos, palestras e tendências das áreas. A plataforma estará ao vivo no dia 22 deste mês, das 13 às 20h, e busca fomentar os setores diante do novo cenário. Credenciamento gratuito na Sulserve.

Adaptar ao on-line

Criado há 30 anos, o Código de Defesa do Consumidor tem hoje um papel ainda mais relevante. Com o aumento exponencial das vendas on-line, ele pode ajudar a fortalecer a economia. "A legislação precisa ser atualizada para atender os novos hábitos, que permanecerão após o fim do isolamento social", defende a coordenadora de relações de consumo da Scalzilli Althaus, Marcela Joelsons.

Matv Sul Eletrônicos

A Matv Sul Eletrônicos, de Caxias do Sul, reinaugura nesta terça (15) sua filial Novo Hamburgo, em espaço próprio, investimento de R$ 10 milhões, para comercialização da linha completa de equipamentos em telefonia, redes, segurança, antenas e energia solar. A empresa também contempla unidades em Xangri-lá, Santa Cruz do Sul, duas em Porto Alegre e uma loja em Criciúma (SC).

Tampinha Legal já atinge R$ 900 mil

O Tampinha Legal ultrapassou R$ 900 mil destinados para as entidades assistenciais participantes. É resultado da reciclagem do material arrecadado em mais de 2 mil pontos de coletas distribuídos pelos estados do RS, Santa Catarina, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. A coordenadora Simara Souza explica que "o programa tem caráter educativo, buscando a conscientização da sociedade quanto à importância de destinar adequadamente o material plástico. Doe suas tampinhas a quem precisa". São 268 entidades assistenciais envolvidas, que já coletaram mais de 485 toneladas de tampas plásticas e que retornaram para a indústria produzir infinidade de novos produtos.