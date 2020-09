Nova clínica em Gravataí

Uma das maiores operadoras de planos de saúde do RS, a Doctor Clin inaugura hoje a nova Clínica Gravataí no centro da cidade. Com espaço de 950 metros quadrados e estacionamento próprio anexo ao prédio, o investimento chega a R$ 6 milhões, somados a infraestrutura e novos equipamentos. Junto à clínica, passa a funcionar também o Laboratório Qualitá, adquirido 75% pela Doctor, através de sua holding. É a execução do plano de expansão da operadora na Grande Porto Alegre, que iniciou em 2019 com a abertura da unidade de Canoas, no Hub da Saúde, junto à BR-116, e a construção do maior projeto da região, um hospital de curta permanência em Porto Alegre, com término das obras previsto para 2021.

Avaliação de vinhos

A Avaliação Nacional de Vinhos, neste ano, será totalmente on-line, devido à Covid-19. A degustação da Safra das Safras, programada para 7 de novembro, contará com a venda de 700 kits de degustação a partir de 23 deste mês, contendo as 16 amostras mais representativas de 2020 e a transmissão on-line, para todos. O evento será ao vivo, gerado a partir do Spa do Vinho, em Bento Gonçalves.

Cachaça Rota 48

A Destilaria H. Weber, de Ivoti, decidiu lançar uma cachaça de maior graduação alcoólica, a Rota 48, que, não por coincidência, possui 48% de álcool. A Rota 48 faz parte da Rota Romântica e é o nome do acesso principal à cachaçaria Weber Haus, construída pelos imigrantes alemães e finalizada com recursos de Dom Pedro II. A bebida será vendida em duas versões, com teor alcoólico de 48% e 40%.

Todeschini cresce

Uma das maiores empresas de móveis planejados da América Latina, a Todeschini de Bento Gonçalves aposta no crescimento de 15% de sua rede, com a abertura de 14 novas franquias ainda este ano. O investimento é a partir de R$ 500 mil. O lojista Todeschini segue o modelo de franquia, com faturamento mensal que parte de R$ 300 mil em cidades de pequeno porte a R$ 1 milhão em grandes capitais.

Gang lança a Galera do Bem

A Gang lança, em parceria com o Instituto Lins Ferrão, a Galera do Bem, uma série colecionável de bonecas de tecido, feitas de forma artesanal a partir de materiais reaproveitados de marcas do Grupo Lins Ferrão e confeccionadas por mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, integrantes da ONG Avesol - Associação do Voluntariado e da Solidariedade. A coleção de cinco modelos exclusivos recebe os nomes de Atitude, Amizade, Otimismo, Energia e Delicadeza apropriados a tempos de pandemia. O projeto contou ainda com a parceria da estilista Eduarda Galvani que assina os looks da boneca Delicadeza by Duda Galvani, feitos com tecidos do seu atelier. A renda das vendas será revertida em doações para a Avesol.