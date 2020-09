Apoio ao turismo rodoviário

Pesquisas mostram que os destinos nacionais serão os mais procurados após a flexibilização do distanciamento social e o transporte rodoviário será a mola a impulsionar as viagens. Nesse sentido, surge uma iniciativa que promete estimular o turismo doméstico e incentivar as viagens de ônibus pelo País. A ICH Administração de Hotéis (Intercity Hotels, Yoo2 Rio e hi!) fechou parceria com o Grupo Guanabara (Guanabara, Real Expresso, Rápido Federal, Util, Sampaio e Brisa) para oferecer vantagens a quem pretende viajar ainda em 2020 pelo Brasil. O cliente das empresas compra passagens de ônibus com 10% de desconto para qualquer destino atendido pelo Grupo Guanabara e 25% de desconto nas tarifas de hospedagem nos hotéis ICH.

Mais Pernambucanas

A rede de lojas Pernambucanas inaugura amanhã, em Santa Cruz do Sul, sua 9ª loja no Rio Grande do Sul. Somando 387 unidades no Brasil, esta é a 13ª aberta em 2020 das mais de 30 previstas. A unidade fica no centro da cidade e possui 1.042m². Seu portfólio de produtos vai do vestuário feminino, masculino e infantil a itens de lar como cama, mesa e banho, assim como eletroportáteis, telefonia e informática, entre outros.

Cooperativas de crédito

O diretor geral da Unicred Central RS, Rodrigo Ulian Borges, participa amanhã do C3 - Congresso de Cooperativas de Crédito, maior evento dedicado ao segmento. Ele integra a sessão interativa "Inovar Para Transformar", apresentando alguns dos projetos que fizeram da Unicred RS destaque neste quesito. Na programação do congresso estão destacados os principais líderes de bancos, empresas de tecnologia, reguladores e associações da cena cooperativista brasileira.

Cuidado com os riscos

A pesquisa PwC Workforce Pulse Survey revela que a maioria das pessoas não entende as consequências de uma eventual violação de dados ou outro tipo de ataque digital a uma empresa. Ações como clicar em um link suspeito ou anotar senhas em papéis à vista de são pequenos erros cometidos pelos colaboradores que podem expor as organizações a riscos.

Cenário mundial do agro

O CEO da SLC Agrícola, Aurélio Pavinato é o convidado da reunião-almoço virtual da Câmara Brasil-Alemanha no RS às 11h de amanhã, transmitida pelo Zoom e Facebook. Ele fala sobre o cenário mundial do agro. Com sede em Porto Alegre, a SLC tem 16 unidades de produção em seis estados, somando quase 450 mil hectares plantados.

Um curso para síndicos

Auxiliadora Predial vai oferecer em parceria com a ESPM um curso preparatório para síndicos totalmente on-line e gratuito. Serão disponibilizadas 500 vagas e as aulas acontecem nos dias 22, 24 e 29 deste mês e 1 de outubro, das 19h às 22h. Para obter o certificado de conclusão, os participantes precisam atingir 75% de presença nas aulas.

Rede de limpeza ecológica

A Acquazero, rede de limpeza ecológica e estética automotiva acaba de inaugurar uma unidade no Bourbon Wallig de Porto Alegre. Criada em 2009, oferece um portfólio com mais de 15 serviços, tendo como carro-chefe a limpeza ecológica de automóveis que usa apenas 300ml de água no serviço, enquanto um lava-jato comum gasta em média 300 litros. Um dos serviços que mais chama a atenção é a higienização de veículos através da oxi-sanitização, técnica que atua no combate a fungos, ácaros, bactérias e vírus, e é eficaz na inativação de 99,9% dos vírus, incluindo o Sars-CoV-2 (Covid-19). A oxi-sanitização utiliza a ação do ozônio para a inativação de micro-organismos e, através de processos de reações químicas de oxidação, causa a desestruturação do vírus.