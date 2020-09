Um ano da marca Big

Um ano após anunciar suas novas marcas, bandeiras e metas no Brasil, o Grupo Big avançou e concluiu a transformação de 100 hipermercados em agosto. As lojas do formato passaram adotar as bandeiras Big nas regiões Sul - 20 lojas da marca no Rio Grande do Sul, 11 no Paraná e 5 em Santa Catarina, Sudeste e Centro-Oeste, e Big Bompreço no Nordeste. Além do processo de descontinuidade da marca Walmart no Brasil, o primeiro ano da mudança também apresentou o lançamento dos projetos digitais Big em Casa e Big Click Retire, que tinham a implementação prevista apenas para o segundo semestre deste ano. Hoje, o serviço de delivery em parceria com aplicativos já está disponível em mais de 200 lojas de diversas regiões, e a opção de compra via site e retirada na loja disponibilizada em outras 50 unidades.

Estacionamento isento

O Moinhos Shopping promove, até 27 deste mês, a ação Free Parking Moinhos, que isenta por três horas o valor do estacionamento para clientes que consumirem a partir de R$ 50,00 em lojas participantes da campanha. Os valores das compras não são cumulativos e as notas válidas só para a data da compra. A validação dos tickets é realizada pelo próprio lojista no pagamento.

Sede da Unicred Brasil

Estrutura ampla e multifuncional aliada com os novos conceitos de tecnologia e sustentabilidade. Esses alguns diferenciais da nova sede da Unicred do Brasil em Porto Alegre, que abre hoje. O novo espaço foi construído em uma área de 2.215m² com oito salas de reuniões, uma Arena para apresentações diversas, 380 estações de trabalho e um espaço de alimentação.

Primeira loja Bibi light

Após lançar ao mercado dois modelos de negócios mais econômicos, visando à retomada da expansão da marca em diferentes estados brasileiros, a Calçados Bibi de Parobé abriu a primeira no formato light sexta passada no Shopping Conjunto Nacional de Brasília. A marca prevê a implantação de, ao menos, mais 15 pontos de operação até o final do ano do novo conceito com investimento de R$ 300 mil.

Campanha para atrair turistas

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa lançou uma campanha para compras realizadas através da Central de Reservas do hotel, o Wyndham Gramado Dá um Gás para Você. Na promoção, o cliente que comprar de 3 ou 4 diárias ganha um voucher de vale combustível no valor de R$ 100,00, e se forem cinco diárias ou mais, o voucher é de R$ 200,00. Segundo a direção, a novidade foi criada pensando no turista que vai de carro para Gramado, para incentivar o turismo regional e rodoviário. O resort participa também da campanha Big Presente. Nesta, a cada duas diárias, os hóspedes serão presenteados com ingressos para uma pessoa em 13 parques de Gramado e Canela. As duas promoções são cumulativas.