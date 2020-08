Compra de imóvel sem vírus

Até 30 de setembro, quem quer comprar um imóvel poderá participar da campanha Compra Segura, promovida pela Auxiliadora Predial, que possui um estoque de 50 mil para venda no Sul do País, em parceria com a Fix, empresa especializada em delivery de serviços. A transação poderá ser feita 100% on-line, do primeiro contato com o corretor à assinatura digital do contrato. Além disso, os compradores ainda receberão um voucher para sanitização completa da nova casa antes da mudança. Nesse tipo de limpeza, são eliminados agentes disseminantes de alergias e doenças respiratórias. A visita ao imóvel será agendada e feita dentro dos protocolos de segurança contra a Covid.

Governança aprimorada

Fundação Família Previdência de Porto Alegre promove a partir desta segunda-feira e até quinta um workshop virtual para qualificar as lideranças recém empossadas a partir de eleição e indicação para compor os órgãos de governança da entidade. A FFP administra a poupança previdenciária de mais de 18 mil participantes com patrimônio de R$ 7 bilhões e paga mensalmente R$ 50 milhões em benefícios para 9.200 aposentados e pensionistas.

A Associação Comercial

Empresário Paulo Afonso Pereira foi reconduzido à presidência da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) para a gestão 2020/2022. A cerimônia de posse será nesta terça-feira, às 10h, através de plataforma virtual. O Conselho Superior aprovou, por unanimidade, o terceiro mandato do empresário à frente da entidade.

Artigos de decoração

A Delicat, loja de artigos de decoração, inaugurou no Porto Alegre CenterLar sua segunda unidade e tem projeto de expansão, com novas lojas na rede de shoppings gerida pela AIRAZ Administradora. Ela vende adereços dos universos das artes hindus, budistas e esotéricas como pedras e cristais, imagens de Buda e da Ganesha, incensos e fontes de água. Além disso, os atendentes passam por treinamento para compartilhar com os clientes os significados, histórias e filosofias que carregam cada símbolo e imagem.

Um sapato pelo Brasil

Cerca de 150 das principais marcas de calçados brasileiras trabalharam entre os dias 24 e 27 deste mês em suas redes sociais com o movimento "Um Sapato pelo Brasil". Inédita no Brasil, a iniciativa buscou valorizar o calçado verde-amarelo, mostrando sua importância social e econômica. A campanha culminou com desconto coletivo de até 20% ainda em vigor na compra dos produtos das marcas participantes da campanha.

Utensílios domésticos

A ordem de ficar em casa para evitar a contaminação com a Covid-19 acabou provocando demandas extras em setores da economia. Caso de alguns materiais de construção destinados a reformas que estão em falta no mercado e cujos preços inflacionaram, e também de fabricantes e vendedores de utensílios domésticos. Que o digam fornecedores da Tramontina para produção de panelas.

Startup de lojas para condomínios

A Onii, startup brasileira que implanta lojas autônomas de experiência de compra de produtos desejados por moradores de condomínios residenciais ou funcionários de empresas, firmou parceria com a Associação de Síndicos e Subsíndicos do Estado do RS (Assosindicos/RS). Fundada em 2016, a entidade objetiva contribuir com a melhoria e profissionalização da gestão nos condomínios e reúne mais de 850 condomínios e 144 associados. A parceria da Onii permitirá apresentar o conceito inspirado no modelo das lojas de conveniência Amazon Go, para os síndicos profissionais associados a Assosíndicos/RS.