Arbitragem e lei de dados

A Câmara de Arbitragem da Federasul promove dia 27 deste mês a partir das 9h mais um webinar via bit.ly/canalcaf. É para debater a necessidade de adaptação do ambiente arbitral à crescente preocupação com o uso de dados e a iminente entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. A ideia, afirma a presidente da CAF, Gabriela Wallau, é compreender como pode ser assegurada a proteção de dados pessoais em procedimentos arbitrais e contextualizada a importância da arbitragem para resolver disputas relacionadas à matéria. Os convidados são Ana Frazão, da UnB, e Fabiano Menke, da Ufrgs, com a moderação do secretário-geral da CAF, Guilherme Nitschke e Amanda Dill e Andrea Bodanese, integrantes do Grupo Executivo da Câmara de Arbitragem.

Cortina do abraço

O condomínio Villa Delle Fontane, no bairro Madureira, em Caxias do Sul, irá receber na tarde deste sábado a cortina ou varal do abraço. É para seus moradores poderem abraçar com segurança as pessoas queridas (vizinhos, familiares, amigos), resgatando esse gesto de aconchego. Iniciativa da Prolar Imobiliária Inteligente, comemorativa de seus 50 anos.

Os 89 anos da Spaan

A Spaan de Porto Alegre celebra nesta sexta-feira 89 anos de fundação com uma live do grupo tradicionalista Os Gauchinhos, transmitida através do seu Facebook a partir das 19h. Atualmente, 115 idosos residem na instituição.

Festival da cerveja

O Festival Brasileiro da Cerveja - o maior do país - já tem data. É entre 10 e 13 de março de 2021, na cidade de Blumenau, em paralelo ao Concurso Brasileiro de Cervejas e Feira Brasileira da Cerveja. A meta é superar as 100 cervejarias e os mais de 1.000 rótulos da última edição. E já estão abertas em condições especiais as aquisições de estandes junto à organizadora Ablutec.

Carros para shows

O carro ganhou uma nova funcionalidade na pandemia: ser um local seguro para curtir show drive-in. A Mecânica Koslowski de Porto Alegre inclusive se juntou ao evento In RS Social Live que, nesta sexta-feira, fará um show drive-in solidário no Aeroporto Salgado Filho - já que será de dentro dos carros que as pessoas poderão assistir o espetáculo.

O Elefante Letrado

O Elefante Letrado, plataforma digital de leitura para crianças de 5 a 12 anos, está ampliando o acesso ao seu aplicativo iOS. Além dos estudantes de escolas conveniadas, que já acessavam o conteúdo pelos navegadores, agora o app está também disponível para quem conta com licenças individuais. Basta baixar o aplicativo na App Store, que é de graça.

Imersões em estética

A Univates de Lajeado vai transmitir pela sua TV duas imersões on-line e ao vivo para os clientes da Estética Experts da cidade, espalhados por todo o Brasil, além de países da Ásia, Europa e América do Norte. Nos dias 21, 22 e 23 deste mês o tema é a estética corporal e nos dias 4, 5 e 6 de setembro a estética facial.

Solução para festejar datas especiais

O Hotel Swan Tower Novo Hamburgo criou uma solução para comemoração de datas especiais, no sistema day use. Batizado de "Get Spoiled", que em tradução literal seria você sendo mimado, o projeto oportuniza a celebração de eventos como aniversários, bodas, formaturas e outras comemorações, de forma alegre e criativa. O hotel oferece pacotes de um dia em uma de suas suítes especiais, que podem ser montados de acordo com a necessidade dos clientes.