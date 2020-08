O futuro virou presente

A quarentena, para conter o avanço do coronavírus, mudou o cotidiano dos brasileiros. O futuro do trabalho precisou virar presente de uma hora para outra e a maioria das organizações não está pronta para a filosofia que sustenta o trabalho remoto, segundo o diretor geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB), Dario Neto. "Não nos preparamos enquanto organizações e líderes para confiar verdadeiramente nas pessoas. A perspectiva positiva é certamente a de abreviar essa ponte para um novo jeito de trabalhar e de enxergar o trabalho e suas relações. É muito difícil o modelo de home office funcionar com produtividade e boa performance quando falta confiança como ingrediente essencial na cultura", conclui.

O nono mandato

O presidente da Firjan, Eduardo Eugênio, que representa a indústria do Estado do Rio há 25 anos, conquistou, nesta segunda-feira, o nono mandato para mais quatro anos consecutivos, até 2024. No sentido contrário, a Fiergs estabeleceu há muitos anos o limite de apenas uma reeleição consecutiva (e três anos), a última das quais aconteceu dia 9 de junho deste ano com a reeleição de Gilberto Porcello Petry.

Chips de celular

A Rede Marista está em campanha para arrecadação de chips de celular destinados a estudantes dos Colégios Sociais Maristas em situação de vulnerabilidade social. A meta é comprar 410 chips de celular para permitir seu acesso à internet. Ocorre que 20% dos alunos dessas unidades têm dificuldade de conexão à rede, totalizando 410 pessoas.

Pernambucanas

A rede de lojas Pernambucanas inaugura nesta quinta-feira sua oitava loja no RS, desta vez na cidade de Rio Grande. Somando 382 lojas no Brasil, esta também é a oitava unidade inaugurada no ano de 2020, das cerca de 30 que serão abertas. A nova loja possui 1.200 m² e gerou cerca de 20 empregos diretos e 60 indiretos.

Kit emergencial

Na expectativa de que a pandemia vai durar até pelo menos a chegada de vacina segura e eficiente, surgiu no mercado um kit emergencial de proteção pessoal, fabricado pelo grupo Polar. Ele é composto por uma linha de máscaras descartáveis triplas em TNT e sachês individuais de álcool em gel 70°, de fácil abertura e zero desperdício. É para levar no carro, na bolsa ou até no bolso.

Coworking gaúcho

A gaúcha Flowork, especializada em escritórios privativos mobiliados em ambientes compartilhados, completa neste sábado o primeiro ano de operação em Curitiba, abrigando a sede de importantes empresas como Nestlé, Invescon, De Bernt e Big Brain Education. Os mais de 100 membros ativos contam com estrutura de mais de 1.200 metros quadrados e preparam a terceira expansão com mais 600 metros.

Bibi acelera transformação digital

A Calçados Bibi, de Parobé, já estava à frente de várias iniciativas com foco no cliente e na digitalização do varejo. Com a chegada da pandemia de Covid-19, as 120 lojas aceleraram os projetos de transformação. A meta agora é consolidar as competências dos canais digitais da rede de franquia. Aliás, no período de janeiro a julho deste ano, já houve um crescimento de 238% destes canais. Com isso, a marca conseguirá dobrar as vendas efetuadas na modalidade sobre igual período de 2019. Entre os projetos, está a Prateleira Infinita, que é a integração entre as lojas físicas e o canal on-line. Há também o Bibi Delivery e Bibi Home. Aqui, o cliente fala com a vendedora pelo WhatsApp, recebe as fotos dos produtos, faz o seu pedido, efetua o pagamento pelo celular via link e recebe o calçado em casa.