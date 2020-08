A oportunidade na crise

Dois bons exemplos de superação na crise vêm da Coreia do Sul. As duas maiores empresas aéreas do país, Korean Air e Asiana, reportaram no segundo trimestre de 2020 um lucro líquido de US$ 125,2 milhões e US$ 84,7 milhões. Enquanto isso, concorrentes globais tiveram prejuízos no mesmo período: Delta Airlines (US$ 5,7 bilhões), International Airlines Group - British, Iberia Era Lingus (€ 2,2 bilhões), Japan Airlines (US$ 882,2 milhões) e Lufthansa (€ 1,5 bilhão). O motivo da façanha: logo que perceberam a redução na demanda de passageiros, ambas as empresas passaram a ampliar seus acordos de fretes e foram substituindo assentos por espaços para carga em suas aeronaves de longo curso.

Um país exportador

A Coreia do Sul é uma nação exportadora de produtos de alto valor agregado, como chips e eletrônicos (US$ 600 bilhões por ano). E tem uma estratégia de comércio exterior assentada também em 20 acordos bilaterais de livre comércio, (57 países) incluindo-se aí União Europeia, EUA e China, segundo o professor da Unisinos Luis Felipe Maldaner, que instalou o escritório do Banco do Brasil em Seul, na condição de funcionário do banco e, a partir de então, acompanha sua economia.

Selo para Usaflex

Pelo segundo ano consecutivo, a Usaflex recebeu da Associação Brasileira de Franchising (ABF) o Selo Excelência em Franchising 2020, qualificando a marca de calçados femininos entre as melhores franquias do segmento no Brasil. A pesquisa foi aplicada pela Nielsen, um dos maiores institutos de pesquisa global.

Enquadramento

O Sescon-RS passou a oferecer o serviço de enquadramento sindical para identificar as entidades sindicais que representam empregados e empregadores do setor e as normas às quais estão sujeitos. Segundo o presidente Célio Levandovski, se ele for incorreto, pode gerar efeitos negativos, como pagamento de diferenças de remuneração e benefícios aos empregados.

Em meio à Covid-19

Após inaugurar em janeiro sua nova sede no Tecnosinos, em São Leopoldo, a Sinosbyte, integradora de soluções para SAP, cresceu 60% em volume de negócios no primeiro semestre de 2020 sobre igual período de 2019. Segundo o fundador e CEO Luis Fernando Engel, a crise da Covid-19 fez as empresas revisarem seus processos, buscando maior eficiência e agilidade com a tecnologia. Varejo e indústria foram os setores que mais demandaram.

Área azul em Gramado

A prefeitura de Gramado renovou por 10 anos o contrato com a Rek Parking para a continuidade do serviço de estacionamento rotativo na área central da cidade via repasse de 21% sobre o faturamento bruto total, ante 12% atuais. O pagamento pode ser feito com moedas e cartões do tipo "smart card" e de crédito e a identificação das vagas por sensor de presença.

Laboratório para engenharias

A UniCesumar Caxias do Sul investiu R$ 200 mil para oferecer aos alunos dos cursos de engenharia um dos mais modernos laboratórios multidisciplinares do mundo. Composto por maletas de física e química, materiais da indústria e tecnologia da construção, automação industrial, ergonomia, segurança do trabalho e bancadas interativas, as novidades permitirão colocar na prática a teoria. Durante a pandemia foram disponibilizados aos alunos simuladores capazes de reproduzir experimentos com dados obtidos em ambiente real, nos quais é possível controlar, comandar e monitorar, em tempo real, a prática. A tecnologia também estará disponível em outros 55 polos do Brasil e beneficiará mais de oito mil alunos, com investimento de US$ 10 bilhões.