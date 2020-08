Vinho nacional e importado

As vendas de vinhos finos do Rio Grande do Sul, responsável por 90% da produção nacional, aumentaram 66,4% no primeiro semestre do ano, sobre igual período de 2019. E de abril a junho, coincidindo com a pandemia, o acréscimo foi de 86,4%sobre igual período de 2019. "Isso comprova que o vinho é a bebida da pandemia, especialmente os rótulos brasileiros", afirma o presidente da ABS-RS Orestes de Andrade Jr, que compilou os dados junto às entidades de produção. Enquanto isso, os vinhos importados cresceram só 8% no primeiro semestre. "As pessoas buscaram uma bebida mais intimista, como o vinho, ótima companhia para quem mora sozinho, para casais e, sobretudo, para acompanhar uma boa comida".

Menos espumantes

Já os espumantes tiveram uma queda de 26,2% no primeiro semestre deste ano sobre os primeiros seis meses de 2019. E no período da pandemia, de abril a junho, a queda foi ainda maior, de 39,7%, sobre igual período de 2019. "Pelo seu caráter festivo e de comemoração, os espumantes sentiram muito o período, onde não foram realizadas festas, eventos, e comemorações em geral", analisa o presidente da ABS-RS.

Melhoria em portos

O presidente da Associação Hidrovias RS, Wilen Manteli, comemora a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto que estabelece uma série de medidas modernizadoras das atividades do setor portuário. "Quando implementadas, deixarão nossos portos mais próximos dos melhores do mundo, com ganhos para o comércio exterior brasileiro", projeta o dirigente.

O pós-pandemia

O filósofo Luiz Felipe Pondé e o economista Marcelo Portugal falarão sobre o que esperar da sociedade pós-pandemia às 19h da próxima terça-feira, no Giro pelo Rio Grande 2020, em evento gratuito on-line do facebook da Fecomércio-RS.

Energia fotovoltaica

A MRV, que comemorou 40 anos de história, no ano passado, com mais de 2 milhões de empregos gerados, é pioneira no uso de energia fotovoltaica em larga escala no setor de construção civil na América Latina. E vai investir R$ 800 milhões em programas de energia fotovoltaica até o final de 2022.

Os dentes alinhados

A De Franceschi Odontologia de Porto Alegre abre suas portas dia 21 deste mês para realizar o Invisalign Day, quando o atendimento será só para paciente que quiser conhecer as vantagens do tratamento com o sistema de alinhadores Invisalign. Quem for poderá conversar com a diretora Aline De Franceschi, para tirar dúvidas e conhecer todas as opções de tratamento, inclusive uma simulação de seu novo sorriso via escaneamento de seus dentes. É para um paciente agendado por hora.