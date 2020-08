Pedido de patente nos EUA

O laboratório Imunobiotech, de Porto Alegre, depositou nos EUA pedido de patente do ImunoScov19, teste inédito altamente preciso para a Covid-19. A tecnologia foi desenvolvida pelo próprio laboratório, a partir de pesquisas de seu grupo de cientistas coordenado por Fernando Kreutz e Alberto Stein. Devido ao impacto global desta tecnologia, o registro foi feito no United States Patent and Trademark Office (USTPO) e poderá ser estendido a outros países - inclusive ao Brasil. O registro refere-se a características dos antígenos para detectar e/ou gerar anticorpos contra o Sars-CoV-2 e métodos, ensaios e vacinas relacionados, compreendendo os mesmos. A descoberta poderá ser fundamental também no desenvolvimento das vacinas para a Covid19.

Renovação do ar

A necessidade de um adequado fluxo de renovação do ar em ambientes fechados é fundamental para qualquer edificação. E com a propagação da Covid-19 nunca foi tão importante o cuidado com adequadas instalações de climatização. Mas, segundo a Asbrav, o equipamento tipo Split não promove sozinho a renovação do ar. É importante adicionar equipamentos auxiliares com este objetivo.

Massas caseiras

A Fritz & Frida, marca própria da Fröhlich, de Ivoti, está lançando no mercado a Massa Caseira Talharim Ninho, que facilita o preparo pelo tempo de cocção de 4 a 5 minutos, e por apresentar porções individuais dentro do pacote de 300g. Em uma embalagem com transparência, que favorece a visualização do produto, o lançamento segue o design visual da linha de massas caseiras da marca.

Puxador com o pé

A Soprano de Farroupilha está lançando no mercado puxadores de abrir portas de madeira e alumínio, acionados com o pé ou antebraço, destinados principalmente para ambientes profissionais compartilhados. É pra evitar o contato com as mãos e a contaminação com a Covid-19. Os modelos também têm formatos que facilitam o uso por pessoas com dificuldades motoras.

O próprio negócio

Pesquisa encomendada pela Herbalife Nutrition e conduzida pela OnePoll sobre empreendedorismo feminino no Brasil concluiu que 74% das mulheres na região Sul que querem seu próprio negócio têm como principal motivação a de se tornar sua própria chefe; para 52% das entrevistadas é a possibilidade de ter maior flexibilidade no trabalho, já que 50% delas dizem ter adiado a ideia de ter filhos porque pensaram que isso afetaria negativamente sua carreira.

Transição ecológica

Ao contrário do Brasil, o governo francês está dando andamento aos compromissos assumidos no Acordo de Paris em favor do Meio Ambiente. E criou até estruturas para isso, como os Ministérios da Transição Ecológica e a Secretaria para a Biodiversidade. Entre as decisões de mudança, a desaceleração dos centros comerciais nas periferias das cidades.

Estudo brasileiro inédito

O Grupo Fleury, dono das marcas Weinmann e Serdil, forneceu amostras para pesquisa conjunta com a USP, Universidade de Oxford e outras instituições, que originaram artigo publicado na Science, uma das revistas científicas mais importantes do mundo. Segundo o estudo, a disseminação do vírus no Brasil se deu a partir de três cepas diferentes do novo coronavírus, levado de avião a outras regiões do país, após se dissipar nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A participação do Grupo Fleury foi possível em razão da liderança da marca no desenvolvimento do teste para detecção do novo coronavírus pelo método RT-PCR para identificação de pacientes com Covid-19 logo nas primeiras semanas da epidemia no Brasil.