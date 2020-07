Meu Cartão da Renner

Instituição financeira da Lojas Renner, a Realize CFI passou a oferecer benefícios exclusivos aos clientes do Meu Cartão - cartão de crédito internacional da modalidade co-branded e contactless - em mais de 150 marcas parceiras. Os descontos de até 50% são válidos para utilização nos estabelecimentos parceiros em todo o Brasil, de diversas categorias, como gastronomia, entretenimento, educação, beleza, eletrônicos, automotivo e viagem, entre outras, segundo o diretor Laurence Gomes. Atenta às necessidades do momento atual, a Realize teve um cuidado especial para que o mix de marcas parceiras incluísse várias opções de produtos e serviços que podem ser acessados on-line, sem a necessidade de sair de casa.

Benefícios do cartão

A Realize nasceu no ambiente digital e tem acompanhado o movimento de digitalização cada vez maior dos consumidores. Hoje, 25% das transações efetuadas com Meu Cartão são no ambiente do e-commerce - lembrando que os usuários do cartão de crédito co-branded contam com benefícios exclusivos na própria Renner, como frete grátis e possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, sem juros.

É o Self Checking

A Teleinfo Soluções de São Paulo lançou o Self Checking, um terminal de autoatendimento que só libera a entrada de pessoas sem febre e com máscara de proteção, além de substituir o crachá e viabilizar o acesso às empresas, condomínios e indústrias por meio de reconhecimento facial e sem contato manual. Toda operação demora cerca de dois segundos e o totem pode atender até 30 pessoas por minuto.

Os presentes dos pais

O Canoas Shopping tem mais de 40 lojas com opção de delivery para garantir o presente do Dia dos Pais em segurança. Quem quiser pode optar também pela modalidade de drive thru, combinar com o lojista e pegar o produto no shopping. São diversas opções, como itens de telefonia, som, vídeo e artigos esportivos e lojas como C&A, Lebes e Riachuelo, entre outras.

O McDia Feliz muda

O McDia Feliz deste ano será dia 21 de novembro com recursos digitais e incentivo ao distanciamento social. Sua renda será revertida para o Instituto Ronald McDonald, Instituto Ayrton Senna e entidades beneficiadas. Ele já arrecadou desde 1988 mais de R$ 300 milhões e, pela primeira vez, será possível adquirir vouchers antecipados (de R$ 17,00) no formato digital, site ou app McDonald's, e institutos beneficiados.

Feira do azeite volta

Após alguns cancelamentos devido ao coronavírus, a Feira do Azeite de Oliva extravirgem volta neste sábado de manhã ao pátio da Secretaria da Agricultura de Porto Alegre no Menino Deus. É a segunda edição realizada com medidas de segurança, visando preservar a saúde dos participantes, como o uso obrigatório de máscaras para produtores e consumidores. São cerca de 20 rótulos.

Processo unificado de residência

Está aberto o período de adesão das instituições de saúde interessadas em selecionar candidatos para Residência Uniprofissional e Multiprofissional em Saúde, via Processo Seletivo Unificado. A iniciativa é realizada pelo 5º ano consecutivo pela gaúcha Fundatec e ocorre em diferentes estados brasileiros em parceria com as Associações Médicas do RS, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Por meio de Processo Seletivo Unificado, os candidatos são submetidos a uma prova teórico-objetiva única, com 60 questões, de caráter eliminatório e classificatório nos programas de saúde participantes pelo Brasil, voltado a diferentes profissões da área. A adesão das instituições é gratuita e o processo on-line.