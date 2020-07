Com as lojas fechadas

Mesmo com suas 1.100 lojas físicas fechadas devido à Covid-19, o Magazine Luiza aumentou seu faturamento em 46% no mês de maio deste ano. E os números de junho prometem ser mais surpreendentes com 70% das lojas físicas ainda fechadas, mas em uma operação fortemente ancorada no digital. A revelação é da hoje presidente do conselho da empresa, Luiza Helena Trajano, durante reunião virtual com os integrantes do Nexo Governança Corporativa de Novo Hamburgo, presidido pelo advogado Miguel Vieira. Mais: O Magazine Luiza não demitiu nenhum funcionário em função da crise. E, segundo a empresária, se o desemprego está grande no País é porque o governo demorou em acudir as pequenas e médias empresas. Mas ela é otimista. "O cenário é melhor do que pintam os economistas. É um país com potencial", conclui

Rodada de negócios

O Sebrae RS e o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa) promovem nos dias 5, 12 e 19 de agosto uma rodada de negócios direcionada à saúde. O evento aproximará empresários de hospitais da Capital para possíveis parcerias voltadas ao fornecimento de equipamentos, medicamentos, EPIs e outros produtos hospitalares.

Agibank abre loja

primeira loja conceito em Porto Alegre O Agibank, banco digital omnichannel acaba de abrir as portas da sua. É junto à matriz e que também servirá como laboratório para testes de novas tecnologias, produtos e serviços a serem implantados em toda a rede de atendimento da instituição. Para 2021, a expectativa é replicar o modelo de loja conceito pelo país afora.

O provador em casa

Que tal escolher as peças de roupas e recebê-las em casa para experimentar no conforto do lar? Eis a novidade da Pompéia: a sacola Pompéia Pra Levar. Para ter acesso ao serviço, que é gratuito, basta entrar em contato com uma das lojas da marca e escolher as peças que deseja provar, entre roupas e calçados. A empresa lançou também novidades no site, como o pagamento via boleto e a Consultora de Moda Online.

Guia para o mercado da cerveja

Está em pré-venda o livro 'Direito para o mercado da cerveja', do advogado André Lopes. É um guia para quem empreende no setor que cresce na média 30% ao ano no Brasil. Formação de sociedades, expansão dos negócios, propriedade intelectual, rotulagem, publicidade, direito trabalhista e planejamento tributário são temas das 312 páginas editadas pela Krater, que comercializa a obra pelo seu site e a envia a todo o Brasil. André é idealizador do Advogado Cervejeiro, e sócio do escritório Lopes, Verdi & Távora, que se especializou em atender demandas do mercado de produção de cerveja artesanal no Brasil. São coautores da obra os advogados Cristiano Távora, Vinicius Verdi e Elisabeth Bronzeri.