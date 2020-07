Novas empresas incubadas

A Incubadora Tecnológica da Univates (Inovates), de Lajeado, acaba de incubar cinco novas empresas: PróBios - produção de alimentos à base de kefir; VDKB - produção de Kombucha; Podange - produção de artigos de vestuário com tecidos inteligentes; Alquimista de Sabores - produção de geleias sem aditivos; e TermoChima - produção de termômetros para chimarrão. Para a qualificação das propostas, foram avaliados critérios como capacidade empreendedora da equipe, grau de inovação do produto e/ou modelo de negócio, previsões de investimento e de retorno, estratégias de mercado e preparo técnico/gerencial dos sócios. Pela primeira vez, as bancas foram realizadas no formato virtual.

Reeleição de Coester

Câmara Brasil-Alemanha no RS elegeu sua nova diretoria e conselho empresarial para o biênio 2020/2022. Reeleito, o atual presidente, Marcus Coester, segue no cargo. Andreea Pal (Fraport) e Guilherme Lippert (Lippert Advogados) passaram de diretores para vice-presidentes entre outras mudanças.

Orthodontic cresce

Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a rede de franquia especializada em orthdontia Orthodontic cresceu 12,74% no faturamento em junho sobre igual mês de 2019. Com 240 unidades no Brasil e há 18 anos no mercado, a rede atende a mais de 4 milhões de pessoas, gerando emprego para mais de 7 mil pessoas país afora. Além disso, a empresa cresceu 10% em número de unidades, comparando com igual período do ano anterior.

Participação cidadã

Os moradores da cidade de São Paulo têm até a próxima quinta para votar em propostas que poderão ser inseridas no Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2021. É pelo portal Participe , que concentra projetos virtuais de participação social, incluindo votações e consultas públicas. No total, 475 propostas estão disponíveis para votação. Em maio, a prefeitura recebeu 3.519 propostas por meio de consulta pública on-line.

Negócios mais econômicos da Bibi

Calçados Bibi, de Parobé, acaba de criar dois modelos de negócios mais econômicos visando à retomada da sua expansão em diferentes estados brasileiros. Preparando-se para o "novo normal", a rede de calçados infantis desenhou um planejamento estratégico para ingressar em cidades menores. Para isso, terá formatos com estrutura mais enxuta e econômica: o Light terá investimento de R$ 300 mil e a microfranquia de R$ 90 mil, mas este tem como diferencial de ser voltado sobretudo para lojas multimarcas que já atuam com produtos infantis. Até o final de 2020 são esperados, ao menos, 25 pontos de operação nestes novos conceitos. Presente em mais de 70 países nos cinco continentes, no Brasil, está em mais de 3.500 mil pontos de venda multimarcas e em mais de 120 lojas de franquias.