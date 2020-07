A gasolina mais barata

A Região Sul manteve o comportamento de alta no preço dos combustíveis em todo País, apresentando aumento para o diesel, a gasolina e o etanol em junho, de acordo com o Índice de Preços Log (IPTL), da Ticket Log. A gasolina, que em maio era vendida a R$ 3,763 o litro, teve um acréscimo de 4,7% e foi encontrada nos postos ao preço médio de R$ 3,940. O avanço no diesel foi de 3,21% sendo o litro vendido ao preço médio de R$ 2,956. Ainda assim o valor é 17% mais barato do que o registrado na Região Norte, que teve a maior média nacional. Já o etanol, o único combustível que não havia registrado aumento nos primeiros 15 dias de junho, fechou o mês com alta de 2,99%, vendido nas bombas a R$ 3,375.

Primeiro aumento

Os preços dos combustíveis nos postos da Região Sul se mantêm como os mais baratos de todo o território nacional há alguns meses, analisa o head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, Douglas Pina. Ele identificou o primeiro aumento do ano em junho. Ao analisar os Estados da região, o IPTL apontou o Paraná como líder do ranking dos menores preços para os principais combustíveis e o RS os mais altos.

Garrafas térmicas

A empresa gaúcha Termolar doou garrafas e botijões térmicos para a Clínica Esperança de Amparo a Criança, Corrente do Bem e Projeto Vulneráveis - que desenvolvem um trabalho com crianças, jovens e adultos em situação de risco e vulnerabilidade social. É para dar maior suporte ao atendimento dos voluntários em serviços de entrega e doação de alimentos às pessoas atendidas pelos projetos.

Manter os hábitos

A pandemia de Covid-19 fez com que a população adquirisse novos hábitos, em função das restrições impostas pelo isolamento social. A onda mais recente do Barômetro Covid-19, a principal pesquisa da Kantar que explora os comportamentos, atitudes e crenças dos brasileiros, mostra que 61% vão manter a maioria dos hábitos.

Aula sobre varejo

Cada quinta-feira, 20h, empreendedores e gestores do ramo varejista estão tendo uma verdadeira aula de pós-graduação. A AGV criou este canal, via Instagram da entidade, com a participação de grandes nomes do cenário regional e nacional. Nesta quinta (09), o CEO do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, vai reunir experiência em produção, ponto de venda, venda direta e novos produtos. Ele comanda um time de 12 mil colaboradores diretos.

Pessoas com deficiência

A MRV está com vagas de emprego direcionadas a Pessoas Com Deficiência (PCD) no RS. As 43 oportunidades são para trabalhar em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gravataí, Caxias do Sul e Viamão. Os cargos disponíveis são para azulejista, carpinteiro, pedreiro, encanador, servente de obra, pintor, eletricista e montador de estruturas metálicas. Enquadra-se nas vagas também quem tem pequenas perdas de movimentos, amputações de dedos ou deformidades congênitas.

Irrigação 100% por energia solar

A primeira aplicação de pivô para irrigação alimentada 100% por energia solar fotovoltaica é brasileira. Com potência de 128 kWp, o sistema alimenta um pivô capaz de irrigar 96,4 hectares durante 6 a 8 horas na média ao dia. A solução, desenvolvida pela Solbras e Valley, promete ampliar as áreas irrigadas, viabilizando o uso da tecnologia em locais sem acesso à rede elétrica. O projeto-piloto foi implementado em Minas Gerais, maior polo de irrigação do Brasil. E, após mais de um mês em funcionamento com resultados satisfatórios, o projeto foi comissionado e a solução será disponibilizada ao mercado nas próximas semanas no Brasil e no mundo.