Embora o mau desempenho da economia gaúcha no primeiro trimestre deste ano não tenha surpreendido os técnicos do governo que os elaboraram e divulgaram na quarta-feira, o rombo foi profundo, comparado com o que atingiu a economia nacional: de -3,3% para -0,3%. Tudo porque aqui houve a união de dois vilões, a maior estiagem desde 2012 - que fez a agropecuária despencar 14,9% de janeiro a março deste ano - e a pandemia do coronavírus. Aliás, apesar da péssima situação do setor público, a economia real do RS ainda vinha tendo um comportamento melhor na maior parte das vezes do que a economia nacional. Pelo menos nesta década. Isso ocorreu em seis anos dos nove no período de 2011 a 2019.

O segundo trimestre

Mas, se o primeiro trimestre foi ruim, o segundo promete ser pior, porque, segundo o pesquisador Martinho Lazari, do DEE/Seplag, setor responsável pelos números, "os impactos da estiagem não se restringem ao primeiro. Ainda veremos seus efeitos no segundo". Além disso, do lado da pandemia, o primeiro trimestre entrou nas estatísticas com alguns indicadores positivos, diferentemente do segundo.

Descontaço em Bento

Bento Gonçalves aposta com força na retomada: a campanha Mês de Junho Promocional dá descontos especiais de segunda a quinta-feira. Os preços estão até 50% mais baixos em vários hotéis e pousadas, e restaurantes oferecem dois pratos ao preço de um. O site bento.tur.br traz a relação completa dos participantes.

Consórcio é declarado

O prazo para a declaração do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) foi prorrogado para o dia 30 deste mês. Um dos temas que gera dúvida nos contribuintes é declarar as cotas de consórcio, uma vez que, contempladas ou não, devem integrar a prestação de contas, cada um no seu lugar e à sua maneira. A Racon Consórcios desenvolveu um guia com o passo a passo para orientar como incluir o consórcio na declaração do Imposto de Renda.

O refúgio dos hotéis para os namorados

Não está sendo fácil encontrar um ambiente adequado de saúde e segurança para os namorados comemorarem seu dia nesta sexta-feira, com as restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Neste cenário, os hotéis surgem como uma opção diferenciada. E alguns deles até se prepararam para isso com ofertas especiais. É o caso, entre outros, do Master Gramado e do Holiday Inn Porto Alegre, ambos da Rede Master; do Sesc Porto Alegre, na Protásio Alves; e do Swan Tower, de Novo Hamburgo. Todos eles informam que seguem rígidas normas de segurança previstas nas cidades em que se localizam. As refeições - jantar romântico e café da manhã - serão servidas nos apartamentos devidamente higienizados e decorados. E, no Swan Tower, o check out vai até as 16h.