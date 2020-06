Investimento em eventos

Otimista quanto ao pós-pandemia, o empresário e acadêmico de Arquitetura e Urbanismo João Ferula apresentará, ainda neste segundo semestre, a Celebrar Casa de Eventos, em meio às paisagens naturais da Parada Cristal, em Flores da Cunha. O empreendimento de mil metros quadrados, para 800 pessoas sentadas e rodeado de um cenário de 12 mil metros quadrados, com exuberante área verde e destaque para um charmoso lago, será palco de grandes recepções sociais e eventos corporativos. O projeto prevê ainda a construção de uma capela, com obra assinada pela arquiteta Cátia Ferronato. João Ferula continuará investindo, no próximo ano, na estrutura da área externa, com a realização de festas ao ar livre, construção de decks e jardins com quedas dágua.

A crise nos negócios

O CRA-RS entra hoje no segundo dia do Ciclo de Debates de Administração (Cidead) sobre o uso da criatividade para gerenciar a crise nos negócios, motivada pela pandemia do novo coronavírus. O ciclo deste ano é no formato virtual, mediado pela presidente Cláudia Abreu, e reúne pela primeira vez estudantes de todo o estado com três mil inscrições. Graças à internet, os profissionais Albano Mayer, Roberto Salazar (direto da Nova Zelândia), Fabiano Feltrin e Márcia Costa estarão juntos.

Mais temperos

A CBS anuncia a chegada de quatro novos temperos: adobo, açafrão-da-terra, lemon pepper e páprica doce. E novas embalagens, agora em formato de sachê, com melhor custo-benefício para famílias menores e pessoas que moram sozinhas. Segundo o gerente de compras, Everson de Cesaro, a empresa aumentou com eles seu mix para 25 temperos ao gosto dos consumidores, "que agora fazem mais comida em casa".

Vinho por um ano

A Associação brasileira de Enologia lançou, no Dia do Vinho Brasileiro, celebrado neste domingo, o sorteio de vinho por um ano inteiro, ou seja, uma caixa com seis garrafas por 12 meses, contemplando a diversidade de terroirs do país, única no mundo. Pode participar quem postar um vídeo de no máximo 1 minuto em seu perfil no Instagram com a #euamovinhobrasileiro e seguir o Insta @associacaobrasileiradeenologia. contando como começou sua paixão pelo vinho brasileiro. A ação vale até 5 de julho. O sorteio será via app e o resultado divulgado no dia 5 de julho.

Alô Bebê no Iguatemi

O shopping Iguatemi Porto Alegre reabriu as portas com nova operação: a Alô Bebê, uma das maiores varejistas do País no segmento materno infantil, que busca oferecer um mix completo para mamães, recém-nascidos e crianças, do pré-parto à primeira infância. Entre seus 10 mil itens estão acessórios de amamentação, carrinhos de bebê, banheiras, linhas de enxovais e vestuários.

Drive thru para testar a Covid-19

A partir desta quarta-feira, Porto Alegre contará com mais uma opção de local para testar o Covid-19. Aos que desejam detectar a doença ou potencial imunização, o Grupo Reunidos disponibilizará serviço de drive-thru no estacionamento do Iguatemi Porto Alegre, onde aplicará o Teste ELISA para IgA e IgG da empresa alemã Euroimmun/PerkinElmer - hoje, no território gaúcho, o mais preciso e rápido na entrega de resultados. A coleta de sangue é feita na hora, sem marcação prévia e sem jejum. O diagnóstico fica pronto em até 24horas, que poderá ser conferido no site do laboratório através de SMS com login e senha de acesso, fornecidos aos clientes. Localizado no espaço Figueira, com entrada pela rua lateral do Shopping (Antônio Carlos Berta), ele atenderá todos os dias da semana, das 10h às 20h.