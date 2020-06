Presente de namorado

Apesar das incertezas da economia e evitando sair de casa por causa da pandemia, 62,3% das pessoas pretendem comprar presente no Dia dos Namorados, segundo pesquisa da Fecomércio-RS. Pensando nos apaixonados, que desejam não apenas dar um presente, mas mudar a vida de seus amores, o Senac-RS tem uma sugestão: um vale-presente que dá 12% de desconto nos seus cursos. A ideia é simples e pode fazer a diferença. Basta usar o cupom AMOR12 na compra de qualquer curso para ganhar o desconto, não aplicável nos cursos EAD. A oferta vale para compras realizadas no site até 12 deste mês, sendo que o cupom de desconto AMOR12 acumula com outras duas formas de desconto: 25% para pagamento à vista ou 20% para pagamento a prazo no cartão de crédito.

Mais de 600 cursos

O Senac-RS tem mais de 600 cursos incluindo cursos livres, técnicos, graduação e pós-graduação. No momento, suas aulas presenciais acontecem on-line, mas ele está organizando os protocolos de retomada das presenciais

As entidades politizadas

Os governantes do País reduziram, nas últimas décadas, sua interlocução com as entidades do setor, o que prejudica a busca das melhores soluções para o desenvolvimento brasileiro, na avaliação do empresário gaúcho, Paulo Vellinho. Segundo ele, esta perda de protagonismo ocorre principalmente devido à politização das entidades empresariais em nível nacional, o que ocasionou uma gestão dividida das mesmas, prejudicando sua independência em relação às cores partidárias dos governantes.

Limpar ar-condicionado

A Sulcar, de Caxias do Sul, acaba de lançar um serviço de higienização de filtros de ar condicionado de carros que elimina fungos e bactérias, por nebulização. É uma alternativa à troca de filtros, quando a peça está em bom estado. A eficácia é de 99%, salvo os casos em que a vida útil dos filtros já está esgotada e é necessária a troca.

Provedores de internet

A gaúcha InternetSul criou para o período da pandemia uma série de eventos on-line gratuitos via Facebook, focados em auxiliar empresas a gerirem seus principais gargalos e alavancarem oportunidades de crescimento. Batizada de Papo de ISP, a série terá sua próxima edição às 19h desta sexta com o tema indicadores de desempenho.

Fundação Família Previdência

As eleições da Fundação Família Previdência (ex-Fundação CEEE), marcadas para os dias 24 a 29 deste mês, estão com os candidatos definidos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, Diretoria Executiva e Comitês de Acompanhamento de Plano. Devido à Covid-19, o pleito será realizado só por meios eletrônicos - no app Meu Plano, no site fundacaofamiliaprevidencia.com.br/eleicoes, ou por telefone. E cada participante usará sua senha de autoatendimento com direito a um voto por cargo.

Tampinha Legal já passa dos R$ 800 mil

O Tampinha Legal já passou dos R$ 800 mil destinados a entidades assistenciais cadastradas que fizeram a entrega do material coletado. O valor resulta da reciclagem do material arrecadado em quase três mil pontos de coletas distribuídos pelo RS, Santa Catarina, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Brasília e Goiás. Para a coordenadora do Instituto SustenPlást, Simara Souza, a sociedade brasileira compreende muito bem a importância de dar o destino adequado aos resíduos sólidos e que ela precisa de iniciativas que as estimulem nas coletas, como o Tampinha Legal. Ao todo, mais de 500 entidades assistenciais estão cadastradas e 429 toneladas de tampinhas plásticas já foram encaminhadas à reciclagem, lembrando que 100% dos plásticos são recicláveis.