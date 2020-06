Alternativas para educação

A suspensão do ensino devido à pandemia fez com que muitas prefeituras buscassem alternativas digitais para levar aos alunos da rede pública atividades recreativas e conteúdo de diferentes anos escolares. A GOVBR, especializada em softwares para gestão pública municipal, está implementando a GOVBR Educação, plataforma digital voltada à gestão da educação pública, em 10 municípios gaúchos desde meados de março.

Uma das ferramentas da plataforma permite às prefeituras colocar à disposição, em formato digital, materiais e orientações que ajudem alunos e responsáveis a organizar a agenda dos estudantes mesmo durante a pandemia. A iniciativa está sendo aplicada em municípios do Rio Grande do Sul, como Triunfo, e de SC, como São José. Uma das ferramentas da plataforma permite às prefeituras colocar à disposição, em formato digital, materiais e orientações que ajudem alunos e responsáveis a organizar a agenda dos estudantes mesmo durante a pandemia. A iniciativa está sendo aplicada em municípios do Rio Grande do Sul, como Triunfo, e de SC, como São José.

Novidade odontológica

Retomando seus atendimentos presenciais, a De Franceschi Odontologia de Porto Alegre está com uma novidade. Trata-se do equipamento conhecido por iTero® Element 5D. Seu principal diferencial está na tecnologia de escaneamento completo da arcada dentária, auxiliando na detecção de cáries entre os dentes sem o uso de radiação. O aparelho oferece, ainda, uma visualização mais acertada de resultados futuros do tratamento ortodôntico.

Uma cola sem cheiro

A Artecola Química, de Campo Bom, acaba de lançar a linha Afix Green, uma cola de contato extraforte sem solvente, desenvolvida a partir da nanotecnologia. É uma linha especial para colagem de madeira, mas aplicável também em fórmica, PVC, cortiça, couro e carpete. Ela não tem cheiro e não libera vapores, dispensando o uso de EPIs. Portanto, atende ao desejo do consumidor por uma vida mais sustentável.

Reabertura de hospital

O Hospital Bom Jesus, de Taquara, retoma, hoje, os serviços de mamografia e de ecografia. A instituição voltou a operar em 16 de abril, sob a gestão da Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN), de Porto Alegre. Seu presidente, Dirceu Dal'Molin, adianta que também estão sendo feitas adequações para as áreas de dependência química e de saúde mental, para receber pacientes amanhã.

Cuidados com a cybersegurança

As empresas devem reavaliar os impactos da pandemia e protocolos de segurança a fim de garantir a proteção de seus dados e a continuidade de suas operações. É a avaliação do sócio da PwC Brasil Edgar D'Andrea, que aponta as três principais ações que as empresas devem adotar para mitigar os riscos de segurança cibernética no pós-Covid-19. Além de protegerem as práticas de trabalho remotas recém-implementadas e garantir a continuidade das funções críticas, o especialista destaca o combate às ameaças de oportunistas que possam tentar tirar proveito da situação, reforçando a comunicação aos colaboradores para garantir a segurança dos sistemas.