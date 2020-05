Investir em pequenos negócios

As pequenas e médias empresas, mesmo com alta capacidade de crescimento e boa administração, não têm acesso a financiamento de longo prazo ou a investidores. Pensando nessa realidade, a Cluster21, de Porto Alegre - plataforma digital de investimentos - apresenta ao mercado papéis de companhias nesse perfil, avaliadas nos quesitos gestão, produto ou serviço, segmento de mercado, potencial de crescimento e ameaças, para atender à expectativa de retorno dos investidores, segundo o CEO Sérgio Sanchez Correa. Os papéis emitidos, obedecendo regulação da CVM, podem ser conversíveis em ações com pagamento de juros pré-fixados e garantias estabelecidas. Assim, as empresas acessam diretamente o público investidor e os investidores recebem remuneração extremamente vantajosa que justifica a percepção de risco.

Primeira empresa

A primeira empresa disponível ao público, a partir desta terça-feira, no site da Cluster 21 para captar recursos através desta modalidade, será a gaúcha Substância. A empresa conta com mais de 30 anos de história, mais de 10 mil consumidores cadastrados, presente nas principais redes de supermercados em quatro estados e é pioneira no conceito de comida pronta saudável e saborosa. A emissão é de Notas Conversíveis em Ações com pagamento trimestral de juros anuais de 12% e recebimento de ações com grande potencial de valorização.

Showroom inédito

A pandemia fez a La Moda - proprietária da Lança Perfume - mudar radicalmente os planos para 2020. Após cancelar o grande evento de lançamento das coleções, teve de se reinventar. E acabou criando algo inédito no segmento nacional: um showroom 100% virtual, reproduzindo as sensações de um ambiente físico.

Farinha de arroz

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) está em campanha para inclusão dos derivados do arroz - por seu valor nutritivo - na alimentação escolar, com destaque para a farinha de arroz. É o Programa de Valorização do Arroz (Provarroz). Depois de Camaquã, Capivari do Sul e Pelotas, agora também o município de Cristal aderiu à farinha de arroz. O derivado é considerado rico em carboidratos complexos, não contém glúten, muito solúvel, além de possuir alta digestibilidade (melhor absorção de nutrientes).

Enoturismo de volta

Pioneira no enoturismo na serra gaúcha, a Cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, retomou, neste domingo, o atendimento normal aos participantes do seu tour turístico (gratuito), depois de receber o selo "Ambiente limpo e seguro" da prefeitura local. O mesmo foi conquistado pelos demais empreendimentos do setor, que atenderam às normas de prevenção contra a Covid-19 desde a reabertura limitada no final de abril. O selo foi criado pelo Comitê Pró-Turismo Bento como uma maneira de retomar de forma gradual e segura a atividade no município. A Aurora recebeu nos dois últimos anos 300 mil visitantes.

Primeiros lançamentos imobiliários

A MRV lançou, em maio, os primeiros empreendimentos imobiliários do ano no Estado. Localizados em Porto Alegre, os novos projetos ficam na Zona Norte da Capital, somando 368 apartamentos e Valor Geral de Vendas (VGV) estimado de R$ 55 milhões. Na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, o Porto Coimbra contará com prédio-garagem, inédito em suas obras do Estado. Serão 128 apartamentos de um e dois dormitórios e sacada com churrasqueira. Já o Porto Dom Feliciano está localizado na avenida Protásio Alves e próximo à avenida Manoel Elias. Com 180 unidades de um e dois dormitórios, o empreendimento terá pet place, uma novidade nos condomínios da MRV no RS, além de piscinas adulto e infantil.