A surpresa do e-commerce

Uma das surpresas positivas do distanciamento social decorrente da pandemia foi a descoberta da capacidade vendedora do e-commerce, ainda pouco utilizado pelo comércio em geral. Na Safira de Porto Alegre, que, há 70 anos, atua no segmento de joias relógios e óculos, o e-commerce representava, até então, entre 3% e 5% das vendas totais. Na campanha do Dia das Mães deste ano, mais que dobrou o número de transações pelo site ( 124%) sobre igual ciclo do ano passado. Diante disso, a marca decidiu implantar uma plataforma digital integrada nas lojas físicas e unir atendimentos feitos via WhatsApp, Facebook, Messenger, chat e e-mail. A expectativa é que 20% dos negócios nos pontos de venda ocorram de forma on-line.

Dia do Vinho Brasileiro

A Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, quer estimular os consumidores a brindarem o Dia do Vinho Brasileiro, comemorado no primeiro domingo de junho. E, por isso, decidiu oferecer 20% de desconto, a partir desta segunda-feira até sábado, em todos os produtos da marca na loja de Bento e em pedidos feitos através dos aplicativos iFood e Delivery Much.

Negociação na prática

A professora Maria Regina Xausa, ex-gerente de treinamentos da Varig, ministra o curso de curta duração on-line Negociação na Prática, nesta segunda e terça-feira, pela FGV/Decision de Porto Alegre. Na proposta, ela apresenta técnicas essenciais da negociação para ampliar habilidades e características e obter bons resultados, mesmo em momentos de crise, tanto em casa como no trabalho.

Destaque ao bioplástico

O bioplástico da Braskem foi reconhecido em evento da ONU como um dos casos mais transformadores em desenvolvimento sustentável no Brasil. A iniciativa, agora, faz parte de um repositório on-line com mais de 60 casos de estudo para estimular o desenvolvimento sustentável de vários setores da economia. A produção de plástico de origem renovável da Braskem completa uma década neste ano.

Imunidade pelo iogurte

A linha de iogurtes probióticos com kefir da Piá cresceu 14% de janeiro a abril deste ano sobre igual período de 2019. O surpreendente desempenho, segundo o gerente de Marketing Tiago Haugg, é a crescente procura por produtos que elevem a imunidade das pessoas. Comercializada nos sabores natural e baunilha cítrica, a bebida foi desenvolvida com microflora dos grãos de kefir, adoçados com demerara, um açúcar a base de cana, minimamente processado.

Amor em forma de máscara

O projeto Amor em Forma de Máscara já distribuiu, em todo o Estado, 8.157 máscaras de tecidos produzidas por voluntários. O mutirão de solidariedade do Sesc-RS reúne os programas sociais Voluntariado, Envolva-se, Mesa Brasil e Maturidade Ativa para ajudar a proteger pessoas em situação de vulnerabilidade social da Covid-19. Em Porto Alegre, quem quiser contribuir pode usar o WhatsApp (51) 98407-6631.

Garupa na prevenção da Covid-19

O aplicativo de mobilidade Garupa distribuiu, para motoristas parceiros de Porto Alegre, Santa Maria, Rio Grande e Florianópolis, um kit com máscara e álcool em gel, com vistas a colaborar ainda mais na prevenção da transmissão da Covid-19. Além da distribuição dos kits, o Garupa possui outras ações no combate à Covid-19: as categorias Garupa Delivery, Moto Delivery e Garupa Seguro (com estrutura protetora que isola o motorista do passageiro), bem como tarifas especiais para profissionais da saúde. A plataforma criada no Rio Grande do Sul está presente, atualmente, em mais de 500 municípios brasileiros e conta com 45 mil motoristas parceiros.