Assembleias para condomínios

Em tempos de Coronavírus e distanciamento social, reunir as pessoas para assembleias de condomínio é algo impensável. Mas uma alternativa oferecida pela Guarida Imóveis, de forma pioneira no RS por meio de uma ferramenta própria, está se intensificando cada vez mais agora. São as assembleias digitais, cada vez mais aceitas no Estado. Entre suas principais vantagens, além de evitar aglomerações, está o aumento do envolvimento dos moradores com as decisões do condomínio, uma vez que a ferramenta permite a participação de todos os condôminos de onde estiverem e no horário mais conveniente. Com a ferramenta da Guarida, é possível fazer comentários, questionar e votar. A ata é gerada automaticamente ao final.

Primeira websérie Renner

Tintas Renner by PPG começou neste mês a websérie Atitude Urbana, com o lançamento do vídeo da reforma da fachada do Imama-RS, executada pelo artista Lucas Anão. Ele uniu o Dia das Mães, quando a obra foi entregue, com o proposto da instituição, que usou a temática e a cor rosa, simbólica do local, para criar uma arte representando a esperança e a vida, proporcionando mais cor e alegria para um lugar tão importante. O vídeo está no IGTV da empresa, @tintasrennerbr.

Totem com álcool na rua

A Prefeitura Municipal de Garibaldi acaba de instalar um totem que fornece álcool em gel de forma gratuita. Fica na rua Buarque de Macedo e seu acesso é pressionando o pedal na parte inferior do equipamento, para liberar uma dose de álcool em gel para correta higienização das mãos. Sem contato manual com o totem, o usuário mantém sua segurança e proteção. Ele disponibiliza 1,5 mil aplicações por dia.

Campanha Comissão Zero

Kzas, plataforma digital inteligente que conecta compradores e vendedores do mercado imobiliário, acaba de lançar a campanha "Comissão Zero", para ampliar a liquidez e estimular o mercado, dando maior margem de negociação entre compradores e vendedores.

Os impactos da inovação

Trend Investimentos de Porto Alegre realiza, por meio da Trend Escola de Investidores, mais um encontro virtual com especialistas. Desta vez, o CEO da Trend, Rafael Severo, debate os impactos da inovação e da tecnologia na construção civil para os investidores com o CEO & founder da Smart Sky Tech Hub, Chase Olson. A live acontece nesta quinta-feira, às 18h30min. É no link bit.ly/papo-de-investidor-inovacao.

Vestibular on-line Pucrs

O período de inscrições no vestibular on-line da Pucrs se encerra neste domingo. Para manter a segurança dos candidatos e respeitar a quarentena, a universidade ampliou o acesso via Enem (notas de 2011 a 2019), reservando 95% das vagas, e está realizando prova agendada on-line. Para participar, usando a nota do Enem, é preciso ter a partir de 400 pontos.

Venda de vinhos on-line cresce 62%

Com os restaurantes fechados, o consumo de vinho passou a ser um hábito ainda mais caseiro e a venda pela internet a grande alternativa para enfrentar a crise. A Vinícola Miolo comemora um aumento de 62% nas vendas on-line durante o mês de abril, sobre igual mês de 2019. Março também fechou em alta com acréscimo de 52% na mesma comparação. A marca, que já atua há oito anos com loja virtual, vem intensificando ações para aumentar a representatividade do e-commerce. A meta é chegar a 10% em até cinco anos, segundo Eduardo Lapenda, responsável pelo setor. Uma das estratégias adotadas para o enfrentamento da Covid-19 foi de oferecer frete grátis em todo território nacional para compras acima de seis garrafas.