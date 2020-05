Seguro de vida e Covid-19

Muitas seguradoras estão excluindo o risco de pandemia e indenizam quase a totalidade de sinistros da Covid-19, apesar da cláusula de exclusão. "Isso mostra que, dentro de suas capacidades, elas não se furtam a prestar o indispensável auxílio neste momento. Notamos um aumento na procura por esta modalidade nas últimas semanas. Todos podemos ser pegos de surpresa, então temos que estar preparados", destaca o presidente do Sindicato das Seguradoras do RS (Sindsergs), Guilherme Bini. "Todos precisamos do seguro de vida, cada um dentro da sua realidade e do seu momento de vida, e este é um produto muito adaptável. Nosso maior patrimônio é a vida, e, muitas vezes, deixamos o maior patrimônio ser um automóvel", conclui.

JC chega aos 87 anos

No dia 25 de maio, o Jornal do Comércio celebra 87 anos de circulação ininterrupta. Em alusão à data, o jornal lança seu posicionamento, relembrando fatos marcantes de sua trajetória e ressaltando a credibilidade conquistada ao longo de mais de oito décadas. O vídeo, que pode ser assistido no link www.youtube.com/watch?v=IRYVvTmOzSs, foi construído em conjunto com a JKR - Agência de Comunicação e Marketing. No formato storytelling, o JC narra em primeira pessoa notícias importantes que passaram por suas páginas desde 1933.

Pela seleção virtual

A Fundatec Estágios está realizando seleção virtual para vagas em Porto Alegre e São Paulo, com entrevistas on-line ou por telefone. A selecionadora salienta que, se for necessário um encontro presencial na empresa, todas as medidas de prevenção orientadas pelos órgãos de saúde responsáveis serão tomadas. Para algumas oportunidades em aberto, principalmente das áreas da comunicação, o candidato selecionado trabalhará no formato home office com o suporte e o acompanhamento do supervisor.

Garrafas térmicas

A empresa gaúcha Termolar doou caixas e garrafas térmicas para a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital São José de Ivoti. A Casa de Apoio Madre Ana e o Hospital de Clínicas também receberão os produtos, fundamentais para seus serviços. No total, serão mais de 80 unidades.

Tecnopucs talks

Tecnopuc promove hoje o primeiro Tecnopuc Talks. Serão lives semanais com convidados sobre ecossistemas de inovação no contexto atual, empreendedorismo e startups. O primeiro bate-papo terá como convidado Francisco Saboya, presidente da Anprotec. Inscrições gratuitas pelo link https://bit.ly/TecnopucTalks. Quem recebe o convidado é o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs, Jorge Audy.

Certificados digitais

Desde que foi autorizada a emissão de certificados digitais por videoconferência, em abril deste ano, a demanda na AR Master Sul, de Caxias do Sul, que oferece o serviço pela Certisign, Autoridade de Registro, aumentou 30% nesta modalidade. Os proprietários Katiane Paim e Diogo Fernando Boff comemoram a medida para minimizar os efeitos da pandemia.

Debate sobre a gripe espanhola

O Museu de História da Medicina do RS, com sede em Porto Alegre, fará sua primeira live às 14h deste sábado no canal do Simers no YouTube sobre a gripe espanhola, mediada pelo presidente Marcos Rovinski e com a participação das historiadoras Angela Pomatti e Glaucia Kulzer e do infectologista Cezar Würtig Riche. É uma oportunidade para conhecer seu surgimento, como ela se espalhou pelo mundo e como chegou no Estado. A live abordará, ainda, como ficou o cotidiano em Porto Alegre, servirá para entender a forma como as pessoas enfrentaram a situação e sua relação com a atual pandemia do novo coronavírus.