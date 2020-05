Apoio às empresas locais

A Fedrizzi Seguros, de Caxias do Sul, desenvolve desde abril, por meio das redes sociais, uma campanha para incentivar o apoio ao empreendedorismo local. É a corrente solidária denominada #apoienegocioslocais incentivando a comunidade a indicar empresas e negócios nos quais confiam para fazer com que mais pessoas os conheçam. É para fomentar o comércio de produtos e serviços locais, evitando que as empresas fechem as portas, segundo o diretor de marketing, Guilherme Fedrizzi. E, em paralelo, a Fedrizzi Seguros integra a campanha "Caxias do Amor, a Caridade também Contagia", de doação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene repassadas por meio da Fundação de Assistência Social a famílias necessitadas.

O retorno da Cute

Além das adequações técnicas exigidas pelo plano de Distanciamento Controlado do governo do Estado, a Cute Esmaltaria de Porto Alegre retoma suas atividades com reduzido número de colaboradores, oferecendo aos clientes que vão sem máscara uma face shield de acrílico lavável, não descartável e que não agride o meio ambiente. Mais: seu atendimento é somente com hora marcada e limitado a dois clientes por horário.

Retomada de eventos

Gramado Canela Convention & Visitors Bureau reuniu-se esta semana com representantes da prefeitura de Gramado para iniciar o processo de criação de protocolos com vistas à retomada segura e adequada dos eventos para a cidade, a maior parte deles remarcados e previstos para o segundo semestre deste ano. E nesta sexta-feira o presidente Eduardo Zorzanello e o gerente Luciano Gonçalves protocolam um manifesto com sugestões dos associados junto ao prefeito João Alfredo Bertolucci, o Fedoca.

Pela saúde mental

O Iguatemi promove, nesta sexta-feira, um bate-papo on-line com a psicóloga gaúcha Luana Gonzatti sobre saúde mental. Ela vai trazer dicas de como encarar a quarentena com serenidade e bem-estar. A conversa sera transmitida ao vivo às 19h no perfil oficial do shopping no Instagram, @iguatemipoa.

Cachorro mecânico

O robô Spot é um cachorro mecânico criado pela empresa Americana Boston Dynamics, que ajuda as pessoas a respeitarem a regra de distância mínima de um metro - uma das medidas essenciais para lutar contra a propagação do coronavírus. Ele entrou em ação na semana passada no parque Bishan-Ang Mo Kio, em Singapura, onde atua em um raio de três quilômetros. O país vive a segunda onda do coronavírus.

Aquecido na largada

As contratações de crédito imobiliário no Rio Grande do Sul cresceram 39% no primeiro trimestre de 2020 sobre igual período de 2019, o que supera o total da região Sul, que aumentou 23%, e mostra o setor aquecido antes dos possíveis impactos da covid-19. Com taxas a partir de 7,3% ao ano TR, a carteira total de crédito imobiliário do banco é superior a R$ 51 bilhões, dos quais R$ 47 bilhões são de financiamento imobiliário para pessoas físicas.

O protagonismo do outdoor digital

Reconhecido no mercado de exibição de mídia externa em diversos canais, o Grupo LZ que trabalha há 47 anos com Outdoors, Busdoors, Front Lights, Móbile Truck e mídia nas estações e trens da Trensurb, atua desde o início da pandemia com mais força na gestão de conteúdo de outdoors digitais, em painéis 100% on-line, que não necessitam ir ao local para instalação. Os equipamentos Led full HD - um dos mais modernos do país - se localizam em dois pontos estratégicos da cidade: na saída do Túnel da Conceição, uma das principais vias de acesso da cidade, e na Av. Goethe uma das mais nobres.