A reinvenção do negócio

Os empreendedores Ramsés Gobbi e Melissa Athaide, diretores da Lulla Trulla Baby e Kids, rede com três lojas de moda infantil em Porto Alegre, levaram só quatro dias para adaptar seu sistema de vendas presencial para um formato misto, no qual o cliente escolhe os produtos por uma vitrina virtual na internet e recebe as compras em casa. A transformação foi feita na unidade do Boulevard Assis Brasil e contou com o apoio e a orientação do seu marketing. Através da vitrine virtual ou do perfil do Instagram da Lulla Trulla, plataformas onde os produtos são apresentados, os clientes podem visualizar os itens que desejam adquirir, e, fazendo contato digital com os diretores da marca, serão atendidos individualmente de forma remota.

As fotos dos produtos

Os dois empreendedores também fotografaram pessoalmente os produtos, adaptaram a linguagem em suas redes sociais para chamar a atenção dos clientes e manter sua fidelidade, e intensificaram a relação com influenciadores digitais para reforçar a relevância da marca. Tudo para agilizar o processo de venda remota. Por outro lado, toda esta mudança está sendo também muito útil para os sócios refletirem sobre o próximo passo, que é a venda por e-commerce.

Família Previdência

A eleição promovida pela Fundação Família Previdência (ex-Fundação CEEE) programada para o período de 24 a 29 de junho será realizada, exclusivamente, em plataforma eletrônica (internet, aplicativo e telefone), pelas limitações da pandemia com uso de senha do autoatendimento. Quem ainda não tiver senha receberá um código exclusivo para votar. O processo eleitoral foi aberto nesta segunda-feira. E a inscrição das candidaturas vai até esta sexta-feira.

Cobertura 4,5G Oi

A cobertura móvel 4.5G da Oi, que permite acesso à internet móvel até 10 vezes mais rápida, chegou a Viamão. Agora são três as cidades gaúchas que já contam com essa cobertura da Oi: Porto Alegre, Alvorada e Viamão. Já a cobertura 4G da Oi chega a 78 cidades gaúchas.

Aniversário do GBOEX

O GBOEX completará dia 24 deste mês 107 anos de fundação na condição de ser uma das maiores Entidades Abertas de Previdência Complementar sem fins lucrativos. Para celebrar a data, a empresa prepara uma série de iniciativas, entre elas, a campanha Aniversário GBOEX, ação mensal que integra a campanha Desafio 2020, com abrangência nacional e que busca valorizar os corretores de seguros.

Resposta a emergências

A gestão sustentável, eficiente e segura realizada pela Wilson Sons no Tecon Rio Grande venceu o Prêmio Marítimo das Américas, na categoria Gerenciamento de Riscos de Desastres em Portos e Terminais, com o case "Estrutura de Resposta à Emergência, da insuficiência à excelência". Em 2008, o terminal construiu um planejamento com uma estrutura de resposta à emergência sólida, referência regional.

App para controlar sintomas de Covid-19

A Paipe, empresa de tecnologia de Campo Bom, desenvolveu um aplicativo voltado para gestores públicos controlarem como está a temperatura dos trabalhadores em tempo real. Por meio da plataforma, chamada Simot - Sistema de Monitoramento de Temperatura, as empresas informam diariamente qual a temperatura e demais sintomas do funcionário. E a secretaria da saúde do município tem acesso a esses dados imediatamente, por meio de um painel que gera alertas, informando se há indício do vírus em determinada empresa ou região. A primeira cidade a utilizar o app será Sapiranga, que irá rodá-lo em formato piloto a partir ainda do mês de maio.