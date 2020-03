A safra das safras de uvas

Emocionado com o que viu nesta colheita da uva, o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Daniel Salvador, comemora o resultado de um ano de trabalho junto ao vinhedo: "Estamos diante da safra das safras", exclamou. Segundo ele, o comportamento climático e as condições técnicas atuais foram determinantes para considerar esta a melhor safra de todos os tempos. A avaliação chega de todas as partes, a partir da troca de informações entre enólogos das mais diversas regiões produtoras do Brasil. "Os primeiros resultados são surpreendentes. Esta safra veio para coroar todo esforço empenhado em anos de trabalho e pesquisa", destaca.

A vez dos enólogos

E continua Daniel Salvador: "Não se faz um vinho sozinho. E, neste ano, a mãe natureza fez a sua parte de forma esplêndida. Agora, nós, enólogos, precisamos ter sensibilidade e conhecimento para gerar o melhor vinho com equilíbrio e sintonia", conclui.

Saúde e bem-estar

Praia de Belas Shopping promove, neste fim de semana, a 2ª edição do Body&Soul, com 14 atrações para saúde e bem-estar. Entre os destaques, a participação da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da Pucrs, que realizará atividades para crianças de seis a 11 anos, e da Viva Club, com exercícios físicos para idosos.

Uma das 10 mais

A Lojas Lebes é uma das 10 varejistas de maior destaque no País, segundo reconhecimento do grupo Eletrolar e das indústrias do setor de eletroeletrônicos. A informação foi revelada nesta terça-feira, no evento Presidentes em São Paulo. O presidente Otelmo Drebes recebeu a homenagem junto a integrantes da diretoria.

Tampinha Legal

O Tampinha Legal, do Instituto SustenPlást, chega, neste mês de março, a 400 toneladas de tampas plásticas recolhidas. Participam mais de 240 entidades assistenciais no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, no Distrito Federal, em Pernambuco, em Goiás e em Alagoas, em mais de 2 mil pontos de coleta. Mais de R$ 730 mil foram destinados às entidades assistenciais, e o plástico retornou à indústria como matéria-prima.

Menos 70% de consumo de energia

A FCC de Campo Bom está lançando na Fimec, que se encerra hoje na Fenac, em Novo Hamburgo, o novo primer de Cura LED (cola para solado que seca à luz de LED). A inovação gera até 70% menos demanda de energia elétrica do que o Primer UV Convencional. Segundo o diretor Marcelo Garcia, enquanto o produto já existente requer uma troca de lâmpadas a cada mil horas, a inovação aumenta a validade para 30 mil horas. Os ganhos também envolvem redução de mão de obra, já que este equipamento fica sobre a esteira. E, além de não gerar tanto calor - o que evita contração do EVA utilizado -, o novo primer não gera ozônio.