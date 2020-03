Internet das Coisas na Vivo

A partir dessa semana, a Vivo inclui soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT) no portfólio de suas lojas físicas e também na virtual. Já estão à disposição dos clientes produtos como kits de segurança e monitoramento para casas e assistentes virtuais que atendem por comando de voz. Além disso, as lojas passam a oferecer produtos inteligentes como lâmpadas, câmeras e controles universais que podem ser acessados a partir de um aplicativo remotamente ou por comando de voz. Todos os produtos são no estilo plug & play, que podem ser instalados pelos próprios consumidores e que precisam só de configuração simples em uma rede Wi-Fi. No RS, as novas soluções estão em 13 lojas, das cidades de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Pelotas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria e Santa Cruz do Sul.

Motorista do Uber

Em nome da segurança viária, o Uber lança esta semana uma ferramenta que limita o tempo do motorista dirigindo on-line com o uso do aplicativo. Ela o irá notificar quando se aproximar das 12 horas em um único dia, desconectando-o neste limite e impedindo-o de utilizar o aplicativo pelas seis horas seguintes.

Liderança no seguro

O primeiro almoço do mercado segurador gaúcho deste ano irá marcar o início da nova diretoria à frente do Sindicato das Seguradoras do RS (Sindsergs), presidida por Guilherme Bini, da Mapfre, substituindo Guacir Bueno, da MBM, que ficou na liderança quatro anos. Será dia 12 deste mês no Palácio do Comércio de Porto Alegre.

Foco no IPE Saúde

A médica dermatologista Aline Anflor, que atua em clínica própria em Porto Alegre, tem como foco os atendimentos através do convênio IPE Saúde, que já representam 60% das suas consultas. Segundo Aline, que oferece tecnologias do tipo laser de CO2 e ultrassom microfocado, o foco se deu pelo grande número destes beneficiários em Porto Alegre e região.

Aqui o café com fé

O Complexo Cidade dos Anjos, na Restinga Velha, vai ganhar até o fim deste ano uma cafeteria aberta ao público. É o Café com Fé, que receberá turistas em visita à Zona Rural de Porto Alegre. Sua equipe de trabalho será formada só por jovens acolhidos pelo Centro Social Pe. Pedro Leonardi, administrador do complexo. Ao lado da cafeteria também estão sendo construídas lojas comerciais para abrigar o comércio de artesanato feito pelos moradores do bairro.

Ecobag por compra

O Canoas Shopping realiza a partir desta sexta-feira até domingo a Promoção Dia da Mulher, que vai dar ecobags personalizadas com o nome da cliente. Para ganhar, basta reunir R$ 150,00 de notas ficais de compras realizadas nas lojas participantes nos dias da promoção e trocar por um cupom que dá direito ao presente - uma por CPF.

Mensagens escritas à mão

O e-commerce da Pompéia inova com a campanha "Mulheres incríveis nos inspiram todos os dias", em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Cada cliente mulher, que recebe seu pedido para compras no e-commerce ou no app, será surpreendida com mensagem especial desenvolvida pelas colaboradoras da empresa. Foram 345 frases, escritas à mão, que serão colocadas dentro das embalagens. São os pacotes de afeto da Pompéia para mulheres que inspiram a empresa todos os dias, Fundada em 1953 no interior gaúcho, a Pompéia é uma das maiores marcas de moda do Estado e conta hoje com 79 lojas físicas, situadas no RS e Santa Catarina mais a on-line e aplicativo e tem nove marcas próprias com produtos diferenciados, vendidos só nas lojas Pompéia. Junto com a Gang, forma o grupo Lins Ferrão.