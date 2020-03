Shoppings com moedas próprias

A Airaz Administradora acaba de lançar moedas próprias para promoções na rede Bourbon e Moinhos Shopping. As "Bourbs" e "Mills" estreiam com uma campanha extensiva, que pretende valorizar a preferência dos clientes também fora do calendário tradicional do varejo. Durante os meses de março e abril, eles poderão trocar notas de compra por cupons para concorrer a lotes de "Bourbs" e "Mills", que equivalem a reais. A cada R$ 200,00 em compras, o cliente concorre a 3 mil "Bourbs" na rede Bourbon, e a 10 mil "Mills" no Moinhos Shopping. O ganhador receberá o crédito do prêmio em cartões "Bourbs" e "Mills", válidos nas lojas dos shoppings. Comprovantes de compra de lojas de vestuário, praça de alimentação, calçados e joias valem cupons em dobro.

Promoção já vale

A promoção já começou, e as notas fiscais poderão ser trocadas nos últimos cinco dias de cada mês. Os sorteios ocorrem no início do mês seguinte. A rede Bourbon sorteará, por mês, 30 prêmios de R$ 3 mil cada (ou 3 mil Bourbs), sendo 20 no RS e 10 em São Paulo, e o Moinhos, 2 prêmios de R$ 10 mil cada (ou 10 mil Mills). Só em março e abril, serão 64 cartões e R$ 220 mil distribuídos.

Fortus com parceria

Fortus Group, de Porto Alegre, firmou parceria com a GCE Global Solutions, presente nas Américas do Norte e do Sul, África, Ásia, Europa e Oceania para levar seu nome e serviços ao mundo. A união também oportunizará à Fortus auxiliar empresas nacionais a se expandirem a outros países, com uma rede competente e especializada, e facilitará a vinda de empresas estrangeiras ao Brasil.

Venda da AgroBrasil

O escritório TozziniFreire assessorou a gaúcha AgroBrasil - líder no País no segmento de seguros agrícolas - a venda de seu controle para a Scor, companhia global de resseguros sediada em Paris. A AgroBrasil oferece aos agricultores soluções de seguro contra riscos de perda de produção ou de qualidade da safra para culturas de frutas e grãos.

A dupla cidadania

As advogadas Daniele Mariani e Claudia Vieira falam na noite desta quinta-feira no Terrazzo 701 da avenida Ipiranga sobre a dupla cidadania, com ênfase na italiana, portuguesa e a britânica, suas especialidades. Daniele é conhecida por sua atuação há mais de 10 anos na Itália e Claudia na cidadania portuguesa e britânica.

Mulheres na mecânica

Começa hoje em nove cidades gaúchas e duas catarinenses mais uma rodada de cursos de mecânica para mulheres, realizada pela Bellenzier Pneus. Há 13 anos, a empresa, comandada por Nilva Bellenzier, promove iniciativas gratuitas para gerar maior segurança às motoristas. Neste mês, no qual se comemora o Dia Internacional da Mulher, a empresa divulga também sua própria confraria, que conta com um canal de comunicação direta, produção de conteúdo e redes sociais ativas para responder dúvidas sobre itens de segurança e explicar conceitos de mecânica.

Mudanças de comportamento

A disseminação rápida do coronavírus já está alterando o comportamento em empresas e até nos serviços religiosos. As companhias que operam no Brasil optam pelo cancelamento de viagens internacionais, dão preferência a reuniões por teleconferência e adotam home office para colaboradores que estiveram em áreas afetadas, entre outras ações. A propagação da doença também afeta o cotidiano da igreja católica. Gestos como apertos de mão estão cancelados durante a missa, bem como a comunhão eucarística oferecida pelo padre diretamente na boca dos fiéis. E a água benta não está mais na entrada das igrejas para os fiéis se benzerem.