O fluxo cambial de janeiro e fevereiro não exerceu qualquer pressão altista tendo em vista que registraram saldo positivo, segundo o portal da corretora de câmbio NGO. A disparada do dólar sobre o real resulta de forte movimento especulativo, tendo como epicentro o mercado futuro de dólar, estimulado pelo governo com o sofisma "juro baixo, câmbio alto", desde a virada do ano, quando ele registrou o preço de R$ 4,01, acrescenta. A tese que confronta a desindustrialização ao estimular a produção nacional em detrimento do produto importado é uma das âncoras teóricas, mas é preciso que o setor produtivo se sinta estimulado a investir.

Inovação em sapatos

Grupo Amazon apresentará, na Fábrica Conceito da Fimec, um equipamento que permite a automação da aplicação de adesivos na sola dos calçados. É um sistema inteligente que reconhece o relevo da sola, economizando tempo e custos. A Fimec 2020 será realizada entre 10 e 12 de março na Fenac, em Novo Hamburgo.

Patrocínio

O Sicredi, instituição financeira pioneira do cooperativismo de crédito no Brasil, renovou o contrato de patrocínio à Copa do Brasil e, pelo quinto ano consecutivo, terá sua marca exposta durante os jogos de um dos principais campeonatos de futebol do País, reforçando seu apoio e o incentivo ao esporte. A novidade deste ano é o novo formato do Prêmio Defesa Mais Bonita, que, ao invés de contemplar somente o melhor goleiro da Copa, vai premiar também o melhor defensor de cada fase da competição.

Feira de artesanato

Culturas de diversas partes do mundo, representadas em itens de decoração, artesanato, vestuário, acessórios, joias e semijoias, obras de arte, tecidos, artigos religiosos e tapeçaria, estarão reunidas de 1º a 30 março, no BarraShoppingSul. Antes de chegar a Porto Alegre, a feira já passou por mais de 50 cidades do País.

Caminhão da Serasa

O caminhão itinerante da Serasa chega dia 3 de março ao largo Glênio Peres, onde, em dezembro, 492.594 pessoas estavam endividadas. Ele fica até o dia 7, principalmente para renegociar dívidas.

Garupa começa acelerado em 2020

O aplicativo de mobilidade Garupa, criado em 2017 em Santa Maria, já tem bons números para comemorar neste ano. O app tem mais de 55 mil carros no País, atende a mais de 1 milhão de clientes em 500 municípios e comemora a meta de 500 mil corridas mensais. Em 2019, foram 4 milhões de corridas. Além dos resultados positivos, o Garupa tem novidades para este ano: o contrato inédito com o Floripa Airport e o projeto de expansão que envolve corridas em cidades da Argentina e do Paraguai que fazem fronteira com o Brasil e tem sócios-operadores da empresa. Seu criador e CEO, Marcondes Trindade, conta, no programa Nossas Histórias da RDC TV, neste sábado, às 20h15min, detalhes dessa história.