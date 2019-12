Os sonhos de consumo

O maior desejo dos brasileiros no curto prazo, entendido como 12 meses, é quitar as dívidas (40%), seguido pela realização de uma viagem nacional (39%), revela pesquisa da Croma junto a 1,6 mil pessoas em todo o País, encomendada pela fintech Creditas. No médio prazo (entre dois e cinco anos), aparecem comprar um carro e viajar para fora do país com 17% cada. No longo prazo (seis anos ou mais), é viver de renda (15%). O levantamento descobriu, ainda, que 71% das pessoas ficam apreensivas quando não pagam as contas e 33% delas reconhecem que precisam reorganizar suas finanças para concretizar seus objetivos.

Investimentos da Oi

A Oi investiu de janeiro a setembro deste ano mais de R$ 340 milhões, no RS, aumento de 60% sobre igual período de 2018. A operadora implantou rede de fibra ótica em Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Viamão, oferece 4.5G nas cidades de Porto Alegre e Alvorada e cobertura 4G em 173 cidades da região Sul.

Casa das Alianças

O Shopping João Pessoa de Porto Alegre conta com uma nova loja em sua estrutura a partir desta quinta-feira com atuação desde 1995, a Casa das Alianças. Ela trabalha com diversas linhas de joias, mas a especialização em alianças é o grande diferencial.

Mudar Plano Diretor

Gramado cresceu demais e por isso pretende promover alterações em seu Plano Diretor, que estão sendo discutidas desde esta quinta-feira no Sindtur/Serra Gaúcha com a presença de representantes do Executivo, profissionais liberais e integrantes da CEPA (Consultora de Estudios y Projectos del Ambiente).

Vinícola mais premiada

À coleção de resultados positivos alcançados em 2019 -- crescimento de 13% no faturamento e mais de 30% na venda de espumantes -- a Cooperativa Vinícola Garibaldi conquistou 85 medalhas e menções em concursos nacionais e mundiais, encerrando 2019 como a vinícola brasileira mais premiada no mundo. E reprisando o feito de 2018, que foi de 86 condecorações.

Bottero recicla 40 toneladas por mês

O Grupo Bottero, um dos maiores fabricantes de calçados em couro do Brasil, com 14 plantas industriais no RS, adotou uma série de processos para melhorar a qualidade de seus produtos e reduzir ao máximo os impactos ambientais. O conjunto das ações já resulta na reciclagem de 60 toneladas de resíduos ao mês que antes viravam lixo, atingindo quase os 100% de reaproveitamento, em um processo que abrange todo o parque fabril - do refeitório à fabricação do calçado. Em uma das parcerias, com a empresa Ambiente Verde, o lixo vira palmilha sustentável; com a empresa Ilsa vira fertilizantes; e com a Fundação Proamb combustível nos fornos de cimento, cujas cinzas se incorporam depois ao cimento.