A Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes vai apoiar o Projeto Humanização na Busca de Emprego, iniciativa do Gabinete da Primeira-Dama Tainá Vidal. Trata-se de uma ação direcionada aos desempregados carentes que demandam o Sine Municipal e que muitas vezes ignoram aspectos básicos do processo de seleção, como documentação e currículo, exemplifica o presidente Luiz Carlos Camargo. Ele destaca ainda que, com o início de retomada da economia, há um aumento na procura de trabalhadores, mas a falta de habilitação é um obstáculo para contratação.

Cachaças e vodcas

Afastada de Santa Catarina desde os anos 90, a Industrial Boituva - com fábrica em Novo Hamburgo e tradição de mais de 55 anos na produção de cachaças e vodcas - volta ao mercado catarinense com novos produtos. Sua aposta é o lançamento da cachaça premium 7 Campos Reserva, versão sofisticada da famosa 7 Campos de Piracicaba.

Psicologia na Estácio

O 2º curso mais concorrido no Sisu 2019 com 42,02 candidatos por vaga foi psicologia e, nos últimos anos, o número de estudantes cresceu 25,8%. Diante disso, a Faculdade Estácio/RS incluiu a Psicologia na grade de cursos. Aliás, a Saúde vem sendo uma aposta sua em 2019, com novas graduações nesta área. O vestibular será nos dias 20 e 21 deste mês.

O lanche de craque

Patrocinadora do Lance de Craque, jogo beneficente marcado para 21 deste mês, a NAT preparou uma ação especial com D'Alessandro. No chamado de "Lanche de Craque", o atleta foi desafiado a reproduzir um sanduíche criado por um chef. O que ele não sabia é que o dono da receita era João Vitor, criança atendida por uma das entidades assistenciais agraciadas pelo evento.

Maior edifício do País

A construtora catarinense FG Empreendimentos realizou neste sábado no Balneário Camboriú a entrega do Infinity Coast, de 234 metros de altura, 66 andares e 115 apartamentos, tornando-se o maior edifício residencial do Brasil.

Novos eventos em Porto Alegre

Com agenda confirmada para realização até 2023, o Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau captou, este ano, 20 eventos, para 10 mil participantes, alta de 30% sobre 2018 e um impacto econômico de R$ 10 milhões na cidade. No total, foram captados e apoiados institucionalmente 36 eventos durante o ano. Neste período, também foram realizados mais 20 eventos nacionais e internacionais, captados entre 2015 e 2019, como o 74º Congresso Brasileiro de Cardiologia; 39º Congresso Brasileiro de Pediatria; 58° Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, o Simpósio Internacional da Associação de Psiquiatria da América Latina e o 34º Encontro Nacional da Abrasel.