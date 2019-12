A Câmara de Deputados acaba de inaugurar a diplomacia parlamentar para salvar a relação Brasil-Argentina. Ela reuniu um grupo representativo de deputados, liderado pelo presidente Rodrigo Maia, que viajou ao país vizinho assumindo o papel que caberia ao presidente Jair Bolsonaro, dificultado pelo embate ideológico com seu colega, o presidente eleito Alberto Fernández. Maia se encontrou com Fernández, que enviou uma mensagem a Bolsonaro: "Se nos respeitarmos, é mais fácil conviver. Transmitam ao presidente Jair Bolsonaro o meu respeito e apreço para trabalharmos juntos. Temos um destino em comum. Temos que cuidar para que nenhuma conjuntura altere nossa relação. O Brasil é um irmão com outro idioma".

Kalunga no Bourbon

Maior varejista brasileira de papelaria, suprimentos para escritório e informática, e material escolar, a Kalunga acaba de assinar contrato com o Bourbon Shopping Novo Hamburgo para ocupar 500 metros quadrados. Será a oitava unidade no RS e a segunda na rede Bourbon, pois já assinou contrato com o Bourbon Wallig, da Capital, onde a loja terá 1.000 metros quadrados.

Franquia lingerie

O Iguatemi Caxias do Sul abre amanhã as portas da franquia de lingerie Intimissimi. Com investimento de R$ 550 mil, o empreendimento vai gerar cinco novos empregos e será a terceira franquia no Estado e a primeira na serra gaúcha a trabalhar com a marca, que tem 69 lojas no Brasil.

O Tampinha Legal

O Tampinha Legal atingiu, em novembro, R$ 600 mil destinados a entidades assistenciais cadastradas que entregaram o material coletado. É o resultado da reciclagem do material arrecadado em 2 mil pontos de coletas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Brasília e Goiás. Mais de 400 entidades estão cadastradas e 320 toneladas de tampinhas já foram à reciclagem.

Previdência francesa

A França também está às voltas com a reforma na Previdência Social, que pretende unificar as aposentadorias e criar um regime universal válido para todos. Hoje, ela tem 42 categorias de regimes especiais.

Novo conceito de apartamento

Já iniciaram as obras do Borges 3130, o mais novo lançamento imobiliário da Andorra Participações, com entrega no segundo semestre de 2021. Situado no Centro de Gramado, terá 12 apartamentos de dois e três dormitórios, além de três lojas. O Borges 3130 marca a chegada de novo conceito, com apartamentos maiores que os convencionais, privilegiando conforto e, sobretudo, áreas de lazer. O de dois dormitórios tem 130 metros quadrados de área privativa e o de três, 245. E cada unidade tem dois boxes de estacionamento, revestidos em porcelanato, um deles com espera para carro elétrico. É o quarto empreendimento da Andorra em Gramado.