Por trás da sobretaxa

O surpreendente anúncio do presidente Trump, de que irá sobretaxar as exportações brasileiras de aço e alumínio aos EUA, tem por trás uma combinação de fatores, nem tão técnicas. Para começar, os dois produtos já pagam sobretaxas. O presidente pode querer forçar uma negociação para afetar exportações brasileiras e apresentar "vitórias" a seus eleitores. O ministro Paulo Guedes fez uma desastrada afirmação em Washington semana passada. Ao dizer não se preocupar com a cotação do dólar no Brasil, ele pode ter passado a versão de que o Brasil vai passar a utilizar o câmbio como estratégia comercial. "Com amigos assim, quem precisa de inimigos?" - deve estar pensando com seus botões o presidente Jair Bolsonaro.

Proteção de dados

A Assespro-RS foi a primeira organização gaúcha a oferecer certificação para formar Encarregados de Proteção de Dados, nova especialidade gerada pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrará em vigor em agosto de 2020. Desde abril, a entidade já realizou oito edições da certificação e capacitou pelo menos 225 profissionais, não só do RS, mas do Paraná, São Paulo e até da Bahia.

O melhor e o pior

O balanço do ano que passou e as perspectivas do que vem, preparados pela equipe de economistas da Fiergs, é sempre aguardada com grande expectativa pelos jornalistas, dada sua qualidade. No trabalho de conclusão deste ano, destaque para uma frase que resume muito bem as perspectivas do futuro: "Se para a economia global o melhor já passou, para o Brasil, o pior já passou". Na economia global, é o fim de um longo ciclo de crescimento; e na do Brasil o fim da maior recessão.

Leilão para o Pescar

A Fundação Projeto Pescar promove na noite desta quinta-feira leilão beneficente de bens doados pelo empreendedor Carlos Eduardo Secco, incluindo móveis e objetos de decoração. Ele é conduzido de graça por Paulo Gasparotto e Norton Fernandes na av. Independência, 1138, apartamento 1502, em Porto Alegre. O resultado será destinado só à expansão do programa gratuito da fundação.

Os recordes do filme Coringa

Em tempos de múltiplas telas e serviços de streaming, o GNC Cinemas comemora as salas cheias nas exibições do filme "Coringa", que já atingiu recordes de espaços no Brasil. Segundo a Warner Bros, ele ultrapassou os R$ 140 milhões do filme "Aquaman" e o Brasil se transformou com ele no quinto maior mercado do mundo, atingindo os resultados mais destacados da América Latina. O Coringa bateu ainda o recorde como o maior filme em formato 2D da indústria do cinema de todos os tempos no Brasil, e sua bilheteria ficou acima de "Nada a Perder Parte 1", sobre a trajetória do bispo evangélico Edir Macedo, que registrou R$ 120 milhões.

Pompéia em Santa Catarina

Inserido no seu planejamento estratégico de expansão nacional, a Lojas Pompéia faz sua primeira incursão fora do estado do Rio Grande do Sul e chega a Santa Catarina, inaugurando duas lojas em importantes cidades: Florianópolis, no dia 06 de dezembro; e Joinville, no dia 09. Segundo a empresária Carmen Ferrão, as inaugurações estão marcadas para o começo de dezembro para aproveitar a data mais importante do comércio: o Natal. Atuando com e-commerce há cinco anos, a rede já é conhecida nacionalmente e está presente em cerca de 90% do Brasil, e em Santa Catarina já comercializou e entregou para quase 100% dos municípios.