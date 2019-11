Uma campanha pelo MEI

O aplicativo 99 está realizando uma campanha educativa a favor do MEI (Microempreendedor Individual) para mostrar suas vantagens, como o acesso aos benefícios da Previdência Social, entre eles, o auxílio-doença e auxílio-maternidade. Aliás, desde 2018, os motoristas autônomos que trabalham com aplicativos tiveram sua atividade regulamentada por legislação federal e passaram também a ter de contribuir com a Previdência Social. Pensando em ajudar o motorista parceiro a fazer o cadastro de forma rápida e fácil, a campanha do 99 reúne materiais on-line e off-line que explicam as vantagens de se tornar MEI e o caminho a seguir.

Passeio de balão

Proporcionar uma experiência única e inesquecível aos seus clientes é o que pretende Tintas Renner em parceria com a Tumelero, da Av. Assis Brasil de Porto Alegre. O comprador que adquirir produtos da marca na loja acima de R$ 500 terá direito a um passeio de balão sobre Porto Alegre, apresentando o cupom fiscal no dia. A promoção vale até este sábado, dia em que irão ocorrer os voos, partindo do estacionamento da loja. É em dois horários: das 10h às 12h e das 14h às 16h.

Uso da tecnologia

A Loft Design do Iguatemi Porto Alegre lançou uma nova coleção e apresenta nesta quinta a partir das 18h uma experiência exclusiva para convidados. Além da coleção, o público vai receber dicas de como conduzir a relação com os gadget para facilitar a rotina diária no trabalho ou no lazer.

Camicado Wallig

Preparar a casa para as festas de final de ano pode ser mais fácil com a loja Camicado do Bourbon Wallig de Porto Alegre. Ela tem até este domingo mais de 600 itens com preços especiais e quase 400 ofertas exclusivas com descontos de 60% em selecionados.

Sucessão familiar

O processo de sucessão na empresa familiar nem sempre é tranquila. Mas, este não é o caso da marca de calçados femininos Tabita de Igrejinha. Ao comemorar os 50 anos em 2020, seu comando passará de Paulo Ermel para o sobrinho Marcos Ermel, com anos de experiência na direção comercial. Tabita vende no mercado nacional e para 45 países.

Lojas Pompéia em Santa Catarina

A Lojas Pompéia já tem data para sua chegada em Santa Catarina. Dia 6 de dezembro abre em Florianópolis e 9 de dezembro em Joinville, a tempo de aproveitar o Natal, a data mais importante do comércio, segundo a diretora Carmen Ferrão, que já pensa na próxima etapa, o ingresso no estado do Paraná. Fundada em 1953, no interior gaúcho, a Pompéia é uma das maiores marcas de moda do RS. Sua rede já tem 77 lojas físicas e atinge todo o País através de loja on-line, aplicativo e do blog Pompéia Fashion Club. A rede conta com nove marcas próprias e forma com a Gang o Grupo Lins Ferrão.