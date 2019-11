Produção de maça orgânica

A Rasip, de Vacaria, terceira maior produtora de maçãs do País, está investindo também no plantio de maçãs orgânicas há cerca de um ano, mas já comercializa orgânicas importadas. E, assim como as não orgânicas, em embalagens com uma, duas, três ou quatro unidades da fruta pronta para o consumo. A empresa segue nisso a tendência mundial da oferta de alimentos saudáveis e que facilitem o dia a dia do consumidor nas embalagens fliw pack em porções, garantindo também mais segurança, porque permite sua rastreabilidade. Segundo o diretor superintendente Sérgio Martins Barbosa, a Rasip ainda "avalia a viabilidade da produção de acordo com o clima da região e a receptividade do mercado".

Theatro São Pedro

Governo do Estado acaba de oficializar, por resolução do Comitê Gestor de Ativos, a regularização dos 12 terrenos em que estão os prédios da Fundação Theatro São Pedro. Eles compõem a área do Theatro São Pedro e do complexo cultural Multipalco Eva Sopher. O que, segundo o presidente da Fundação, Antonio Hohlfeldt, facilitará futuros investimentos.

Assistente virtual

O público presente no evento "conexões em uma nova era", da Abrasel, nesta semana na Unisinos Porto Alegre, poderá interagir com a Ava - Assistente Virtual da entidade Abrasel, que esclarece diversas dúvidas sobre a alimentação fora do lar. Desde questões de gestão e negócios a orientações de como abrir um restaurante.

Relógios digitais

A Sinergy Novas Mídias instalou os primeiros relógios digitais de última geração em Porto Alegre, resultado de parceria entre a empresa com a Airaz, do Grupo Zaffari. O primeiro teste já está em funcionamento no estacionamento do Bourbon Assis Brasil. Os dois relógios digitais oferecem previsão do tempo, horário, raios UV, entre outros serviços.

Energia limpa 100%

A cerveja Budweiser vai construir um parque eólico em 1,6 mil hectares e potência superior a 80 MW na Bahia. A previsão é que ele fique pronto no início de 2022 e abasteça 100% das cinco cervejarias que produzem Budweiser no País.

Open House em Caxias do Sul

Apostando no sucesso de público das outras edições e agregando novas atividades ao evento, o Grupo Aumaq irá realizar a 4ª edição do Open House nesta quarta-feira na sede em Caxias do Sul. Na ocasião, os participantes farão a visitação técnica à produção da empresa, onde estarão em operação máquinas e linhas de montagem para os setores automotivo, elétrico, plástico e metal mecânico. Além disso, haverá workshops com os principais fornecedores de tecnologias para os sistemas de automação industrial como Festo, Omron, Balluf e Hiwin. As novidades serão o espaço dedicado à Abimaq e as palestras técnicas no evento.