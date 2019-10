Incentivo à leitura

A TAG - Experiências Literárias de Porto Alegre alcançou 140 mil participantes no projeto #Desafio1LivroPorMês, que incentiva a leitura através de um site gratuito pelo qual as pessoas recebem estímulos e dicas de como manter ou retomar o hábito, interagindo por redes sociais e em mais de 560 grupos de WhatsApp. A iniciativa deu tão certo que acaba de ser reconhecida com o Top de Marketing ADVB-RS na categoria Incentivo - Cultura. A TAG é um dos maiores clubes de assinatura de livros do Brasil, hoje com 50 mil assinantes, sendo 28 mil pela modalidade Curadoria - que envia mensalmente livros indicados por escritores e personalidades - e 22 mil na Inéditos - com best-sellers ainda não publicados no País.

Em Três Figueiras

Após o lançamento do Capítulo 1, que inicia suas obras em novembro, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, a ABF Developments e o Três Figueiras Partners - grupo de tradicionais empresas investidoras do mercado imobiliário de Porto Alegre - se preparam para apresentar o segundo empreendimento, ainda neste ano e no mesmo bairro: o Balduíno. A poucas quadras do Shopping Iguatemi.

A energia solar

A partir das 18h30min de amanhã os diretores da YES Energia Solar visitam a Morar Mais Perto, mostra de arquitetura e decoração na Santa Cecília de Porto Alegre, para mediar um encontro sobre o mercado fotovoltaico, regulamentações e cuidados na hora de dimensionar e especificar o sistema em projetos.

Loja de calçados

A marca de calçados Vinci Shoes comemora seis anos com a abertura de nova loja, maior do que a anterior, na Galeria Casa Prado no Moinhos de Vento em Porto Alegre. Com pontos de venda também em São Paulo e no Rio de Janeiro, a grife aposta no conforto, design e durabilidade, tendo uma produção desacelerada.

Volta ao mercado

O icônico Keep Cooler, bebida jovem da Aurora de Bento Gonçalves, há 32 anos no mercado, reedita seu sabor Piña Colada - gostinho de abacaxi com coco - que, por anos, foi o mais pedido por seus consumidores. E volta envasado na garrafinha original.

Corinthians adere ao Tampinha Legal

Corinthians Paulista é o mais novo apoiador do Tampinha Legal, iniciativa do Instituto SustenPlás, que busca a melhor valorização de mercado para o material e destina integralmente os valores obtidos para entidades assistenciais. Na carta de adesão, o clube presidido por Andres Sanchez reconhece o trabalho desenvolvido pelo Tampinha Legal (que não recebe bonificações pelos serviços prestados) e seus esforços para aumentar a qualidade de vida de todos os envolvidos dado seu caráter educativo, proporcionando sustentabilidade social, ambiental e econômica. Há pouco, o programa lançou o Copinho Legal e o Canudinho Legal com igual propósito.