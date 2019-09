Proudfoot chega à Região Sul

Rogério Ragazzon acaba de assumir como diretor regional da Proudfoot Brasil para a Região Sul. Marca global, líder em consultoria de gestão operacional, com mais de 70 anos de mercado, a companhia, que está iniciando suas atividades na região, concorre no segmento de formação de mão de obra e consultoria estratégica, mas diferencia-se por apresentar uma proposta de valor "hands on em projetos", com acompanhamento desde o chão de fábrica até as melhorias contínuas de programas. A base da operação fica em Caxias do Sul.

Livro ganha versão em podcast

O livro Vida simples, saudável e feliz, lançado pela mentora em mudança de hábitos e empreendedora da saúde Carla Lubisco, ganhou uma versão em podcast. O conteúdo em áudio de um dos capítulos da obra foi produzido pela America Podcast e tem a participação da médica psiquiatra e psicoterapeuta e mestre em Psiquiatria, Betina Mariante Cardoso. A obra conta com entrevistados nacionais e internacionais, como o professor de Psicologia da Harvard Medical School, Ronald D. Siegel, entre outros.

Mapa gaudério

Para incentivar o consumo no comércio tradicionalista no mês Farroupilha, o Sindilojas Porto Alegre criou o Mapa Gaudério, que indica a localização de lojas com produtos regionais, facilitando a busca por parte dos consumidores. Nessas lojas, é possível encontrar itens como bombacha, pilcha, vestidos de prenda, artigos para chimarrão e muito mais. O Mapa Gaudério pode ser acessado pelo público por meio do site da entidade.

Alimentação saudável

Seguindo o crescimento da demanda por refeições saudáveis, o Bistrô e Armazém Alecrim Sabor & Saúde duplicou sua área de atendimento para 400m2. O local nasceu em 2008 na avenida Nilo Peçanha, num espaço de 70m2. Hoje, localizado no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, o Alecrim ganha cada vez mais adeptos. O Brasil é o quarto maior mercado do mundo no setor, movimentando US$ 35 bilhões por ano, um crescimento aproximado de 12,3% na última década, de acordo com a agência de pesquisa Euromonitor Internacional.

Sicredi União Metropolitana

A partir desta segunda-feira, a cooperativa Sicredi União Metropolitana RS terá um novo espaço para atender aos associados na avenida Getúlio Vargas, 1.039, em Porto Alegre. No local, já há uma agência da Sicredi Mil, cooperativa que atende exclusivamente a militares e seus parentes de primeiro grau. "Notamos uma demanda muito grande de atendimento no local. Decidimos compartilhar o espaço com a Sicredi Mil para ficarmos à disposição da população", explica Alberto Loss de Oliveira, gerente da Sicredi União Metropolitana RS.