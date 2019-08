O avanço da energia solar

Se depender do Banrisul, os gaúchos vão investir pesado na energia solar fotovoltaica, do que a Expointer é uma amostra. Para começar seu custo cai ano a ano. Uma usina que em 2018 custava R$ 26 mil caiu para R$ 19 mil, segundo o superintendente executivo da Unidade de Desenvolvimento, Ivair Damiani. E há linhas de crédito compatíveis a taxas de 4% a 11% ao ano. O material importado continua 20% a 30% mais barato do que o nacional e um dos fatores da redução do preço tem sido a concorrência das grandes importadoras. Mas seus usuários não têm aceso ao Finame que dispõe das taxas mais baixas, o que favorece aos usuários do nacional. O Banrisul que tem no presidente Cláudio Coutinho um entusiasta desta energia, dispõe de linha própria de crédito com prazo de até 72 meses a 0,90% ao mês.

Esquecido no aplicativo

O sistema dos aplicativos já resolveu alguns problemas no andar da carroça. Falta facilitar a recuperação de objetos esquecidos no carro. Seria bem mais fácil liberar o número do telefone disponível antes da corrida para acertar detalhes com o condutor. Depois não está mais liberado. Manda fazê-lo via central. Portanto, com alguma vagarosa burocracia que chega a demorar dois dias.

Neurobusiness na mesa

O Mesas TI, tradicional evento do setor de tecnologia do Rio Grande do Sul, será nesta sexta-feira no Personal Royal Hotel de Caxias do Sul. O tema Neurobusiness Na Era Digital estará a cargo de Aline Dotta, mestre em Neuromarketing pela Florida Christian University e especialista em Gestão de Pessoas. A promoção é da Seprorgs.

Rachaduras nas casas

O forte calor que fez no verão europeu com o acúmulo de seca provocou fortes rachaduras em moradias de cerca de 3 mil cidades francesas. Trata-se do efeito direto do aquecimento global, de acordo com especialistas locais.

Estacionamento isento

Vários empreendimentos da rede Bourbon Shopping, Moinhos Shopping e Porto Alegre Center Lar isentam do pagamento o estacionamento em setembro e outubro para quem consumir nas Praças de Alimentação dos participantes. Quem consumir por exemplo R$ 20,00 em lanches ou refeições no local recebe isenção de um tuno, validada pelo lojista na hora da compra.

Unisinos e Sicredi juntos

Unisinos e Sicredi assinam contrato de parceria para criar novo espaço de coworking, com layouts planejados, tecnologia e conforto, no Campus São Leopoldo. Ambas têm a educação como bandeira social, a experiência do associado e o fortalecimento da marca como fortes iniciativas estratégicas, alinhadas com a reposição da Universidade, que coloca o aluno no centro dos serviços e processos.

Kit Ficha Limpa para imóveis

A falência de grandes construtoras brasileiras, deixando os compradores a ver navios, foi traumático para o mercado imobiliário. Até hoje, muitos receiam investir em imóveis. Pensando nisto, a Mocellin Incorporações, no mercado há 30 anos, sem nunca ter tido um único atraso na entrega de obras, criou o "Kit Ficha Limpa". É um dossiê de certidões negativas públicas, informações do site Reclame Aqui - demonstrando que não há reclamações ou débitos em nome da empresa. Também disponibiliza pesquisas de satisfação comprovando que possuem 100% de nível de recomendabilidade e 90% de nível de satisfação geral do cliente. O kit está à disposição no plantão de vendas do All Lindóia, investimento de R$ 31 milhões na Zona Norte de Porto Alegre.