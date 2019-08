Porto Alegre recebe esta semana nomes importantes para os 30 anos do Orçamento Participativo. Convidados nacionais e internacionais participarão de seminário realizado pela prefeitura, de quarta a sábado, em vários pontos da cidade como BRDE, Casa dos Conselhos, Câmara dos Vereadores e Cinemateca Capitólio. Dois temas em destaque: os caminhos para financiar a ampliação da democracia nas cidades; e a experiência de Porto Alegre e o legado da participação democrática no mundo. Quinta-feira, os palestrantes farão uma visita técnica pela cidade para ver de perto as obras atendidas pelo Orçamento Participativo e às 19h, a abertura oficial no Paço Municipal. No sábado, após os painéis realizados na Cinemateca Capitólio, evento cultural na Orla do Guaíba.

O novo Land Rover

A mostra TopCar Exposição está de volta ao Moinhos Shopping de Porto Alegre até esta sexta-feira. Desta vez, o evento coloca à disposição do público o Range Rover Evoque 2019, lançamento da Land Rover desenhado por Gerry McGovern que já se tornou sucesso de vendas mundial. Conforme os opcionais, o carro pode chegar a R$ 320 mil.

Feira Medieval Sesc

A 2ª Feira Medieval Sesc proporcionou aos 20 mil visitantes uma verdadeira imersão na Idade Média e ajudou a reforçar o cardápio de instituições que necessitam de alimentos. Foram arrecadadas 2,62 toneladas em doações, a serem distribuídas às entidades cadastradas no programa Mesa Brasil Sesc. Foi em Porto Alegre dias 10 e 11 deste mês.

Desconto em sapato

A loja de calçados Usaflex é a participante do Quarta Shop&Music do Praia de Belas amanhã, com desconto de 20% para todos os seus produtos. Destaque para sua mais nova coleção primavera/verão da marca, onde sobressai grande variedade em sandálias, tênis, sapatilhas e scarpins. A expectativa é vender 20 a 30% mais do que nas edições anteriores.

RGE em Santa Cruz

A RGE está ampliando a capacidade energética do município de Santa Cruz do Sul, com investimento de R$ 3 milhões. A previsão é de que as obras sejam concluídas até abril de 2020.

Lanchonete temática

A lanchonete temática Mundo Animal inaugura em Alvorada dia 5 de setembro sua 23 ª unidade, investimento de R$ 600 mil e capacidade para 450 pessoas, aberta das 18h 30m à meia noite, com estacionamento gratuito para até 100 carros e área kids de 40 metros quadrados e recreacionista fixa. Para marcar a abertura da casa, os primeiros 200 clientes ganharão um cartão VIP, com seis cortesias e validade para três meses.

Novidades do Bourbon Ipiranga

O Bourbon Ipiranga de Porto Alegre iniciou agosto ampliando seu mix com cinco novas operações, três delas na praça de alimentação, as marcas Balanceado, Belgaleto e Pampa Burger. A balanceado inaugura sua décima loja em Porto Alegre e com uma novidade: o buffet de saladas tem um espaço para adição de itens quentes à escolha. A Belgaleto inaugura sua terceira loja com balde de coxinhas e asas temperadas e assadas de frango, além do cardápio clássico, mais o Choppup onde os clientes servem seu próprio chopp. E o Pampa Burger inaugura sua primeira unidade em shopping center com o modelo expresso. Fora as novidades gastronômicas, o shopping tem novas opções de itens para cozinha com a Cutelaria D'Ávila, que oferece grande diversidade de facas e produtos relacionados, e a Essência Joias, marca especializada em joias elaboradas em prata.