Aplicativo do Centro Clínico





2019-05-09

O Centro Clínico Gaúcho CCG) desenvolveu um aplicativo que irá facilitar o relacionamento entre a operadora de planos de saúde e seus clientes. Através do app gratuito, que está disponível nas plataformas iOS e Android, ficou ainda mais prática e autônoma a interação dos usuários com as opções de atendimento da empresa. Através da plataforma, os mais de 175 mil clientes do CCG poderão fazer o agendamento de consultas, receber notícias relacionadas à empresa, acompanhar as autorizações médicas, e ter acesso ao cartão do beneficiário digital. Além disso, será possível ainda consultar informações como boletos (para clientes pessoa física), extrato de coparticipação, e também organizar as prescrições médicas.

Show como presente

A cada R$ 800,00 em notas fiscais de compras realizadas até o dia 13 deste mês nas lojas dos shoppings da rede Bourbon, pelo Dia das Mães, o cliente recebe um ingresso para shows do cantor Daniel, que acontecem no Auditório Araújo Viana, de Porto Alegre nos dias 14, 15 e 16.

Tapetes artesanais

Expresso do Oriente inaugura em junho loja na Quintino em Porto Alegre, com projeto da arquiteta Karen Feldman. O tapete artesanal, carro chefe da marca, tem como ênfase o fato de ser um produto único e exclusivo, como em uma tela, onde os mesmos traços nunca se repetem.

Fórum sobre turismo

Começa hoje à noite e vai até sábado a 2ª edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos no Expogramado com amplo debate sobre a evolução do turismo. Entre os temas, a política externa do Mercosul; como preparar o país para a inteligência artificial; nichos de mercado nos destinos para identificar a economia turística; a força do turismo religioso e místico; entretenimento como produto e mobilidade urbana e sustentável.

Novo diretor da Unicred

Sistema Unicred RS acaba de agregar Francisco Meller da Motta ao seu corpo de colaboradores, assumindo o cargo de diretor de negócios. Graduado em Sistemas de Informação, mestre em Economia pela Ufrgs e pós-graduado em Gestão de Projetos e com passagens profissionais na França, Índia, Alemanha e EUA, ele tem mais de 20 anos de segmento cooperativo financeiro.

L'Osteria Del Gallo em Flores da Cunha

A L'osteria Del Gallo, restaurante muito apreciado na Serra Gaúcha entre os anos de 1993 e 2007, reabre neste domingo, Dia das Mães, com o melhor da gastronomia típica regional. É no antigo endereço, centro de Flores da Cunha. À frente do negócio por 14 anos, Clóvis Boff (hoje aposentado) passa o legado ao filho Diego que seguirá com as receitas do antigo menu e novas, elaboradas a partir de sua formação na Escola de Gastronomia UCS-ICIF e experiência no restaurante da família, tendo como carro-chefe o filé à parmegiana. Os mais de 200 galos, símbolos da cidade, colecionados por Clóvis voltam a decorar paredes e prateleiras.