Em busca de investidores

2019-04-30 03:00:00

Grandes marcas voltadas para tecnologia da informação e robótica, como a My Robot School e a Rilix Coaster, já confirmaram presença na 33ª Feira Nacional de Franquias que acontece de 17 a 19 de maio no Bourbon Wallig de Porto Alegre e que buscam investidores no Rio Grande do Sul. A My Robot School, rede de franquias de escolas de robótica e programação, que nasceu na Coreia do Sul em 2008, passa a atuar no Brasil pela primeira vez. Além do domínio da tecnologia, ela busca reforçar as habilidades dos alunos como criatividade, raciocínio lógico e autoconfiança. Já a Rilix Coaster aposta na tecnologia de entretenimento, com um simulador de montanha-russa de realidade virtual 100% imersiva.

Brinde Loccitane

O Praia de Belas Shopping irá presentear seus clientes com brinde exclusivo da Loccitane au Brésil para o Dia das Mães. Os visitantes que fizerem compras a partir de R$ 350,00 até 12 de maio, ganharão uma Deo Colônia Capim Limão. Para participar, basta apresentar o cupom/nota fiscal de compra no posto de troca.

No Pet Run 2019

A Nutrire de Garibaldi desembarca em Florianópolis no próximo domingo para divulgação da linha Monello Select no Pet Run 2019, que acontece no estacionamento do Shopping Itaguaçu, em São José, junto à Capital. A previsão é de que mais de 10 mil pessoas participem do encontro.

O Fórum da Água

Câmara Brasil-Alemanha no RS realiza dia 8 de maio a 1ª edição de seu Fórum da Água no Sindicato dos Engenheiros do RS, apoiador da iniciativa, que tem curadoria da Souto Correa Advogados e patrocínio da Harbauer do Brasil. A proposta é identificar os principais problemas relativos à água no Rio Grande do Sul e levantar possibilidades para revitalização de rios, entre eles, o rio do Sinos.

Expansão do Sicredi

O Sicredi expandiu em 2018 sua atuação para Minas Gerais e Distrito Federal e inaugurou 120 novas agências pelas demais unidades da federação, 6,8% a mais do que em 2017. Desta forma, a cooperativa somou 1.684 pontos de atendimento em todo o país, distribuídos em 22 estados e no Distrito Federal.

Carro compartilhado

A partir de agora todos os proprietários de automóveis do Rio Grande do Sul podem ganhar um dinheiro extra por mês alugando seu automóvel para outras pessoas. É a chegada do Airbnb dos carros. Após um período de testes em São Paulo e algumas capitais, a moObie, plataforma de carro compartilhado já está disponível em todos os municípios gaúchos. No período de testes em São Paulo e algumas capitais 17 mil veículos já foram cadastrados no app.

Os 50 anos da gaúcha Sanremo

A Sanremo, de Esteio, celebra 50 anos em 2019 com o lançamento de uma coleção especial de produtos na Apas Show de São Paulo, entre 6 e 9 de maio junto com sorteios de prêmios, destaque para dois carros 0km. É um mix de produtos comemorativos nas cores rosa e dourado, inspirado na trajetória de sucesso da marca, formado por conjuntos de potes, balde, organizadores e cestos flexíveis em tamanhos de 3 e 20 litros. Entre os lançamentos, chamam a atenção novos potes como os da coleção Freshy pela funcionalidade ao manter os alimentos frescos por mais tempo, pelo desenho inteligente para composições modulares, pela diversidade de tamanhos e versatilidade. Eles podem ir ao freezer, micro-ondas ou lava-roupas. A Sanremo foi fundada em 30 de abril de 1969, com a fábrica de São Leopoldo.