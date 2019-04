Agenda de desenvolvimento

68

681047

2019-04-25 03:00:00

De tanto falar em crise e ajuste fiscal, o governo Eduardo Leite poderia transmitir a ideia de que veio com uma agenda de crise. Não é isso, alertou ontem o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, em conversa com os jornalistas. A agenda é de desenvolvimento, o ajuste fiscal é meio e não fim. Cardoso foi o palestrante da reunião-almoço da Federasul junto com a secretária Leany de Souza Lemos, do Planejamento. Na sua exposição ele colocou como título RS Sustentável, advertindo que este RS é o Estado e não o governo. Por outro lado, um governo que não funciona atrapalha o Estado, a sociedade. Já um Estado fiscalmente sustentável promove justiça social e induz mais produtividade e crescimento econômico.

Mutirão para o IR

O Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) da Faculdade Estácio no Centro de Porto Alegre irá realizar neste sábado um mutirão de atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda. Quem for das 9h às 15h sairá de lá com um kit completo: recibo e comprovante de declaração. O NAF é de alunos de Ciências Contábeis.

A dupla premiação

Destacada no Ranking da Agas 2018 como empresa de maior crescimento acima de R$ 960 milhões, a UnidaSul foi agraciada na mesma semana pela Abad em Atibaia (SP), com o prêmio de Maior Atacadista e Distribuidor do RS. A empresa faturou R$ 1,546 bilhão em 2018 e o concluiu com 5 mil colaboradores e 46 lojas.

Melhores projetos

Associação de Arquitetos de Interiores do RS promove, hoje, na Balbueno da Ipiranga, em Porto Alegre, uma palestra sobre Arquitetura de Espaços de Trabalho. Na ocasião haverá a apresentação dos jovens profissionais premiados da MOV.IN Arquitetos, vencedores do título de "Coworking do Ano" no Frame Awards 2018, que valoriza os melhores projetos arquitetônicos do mundo.

Total Fest para o ICI

Um domingo para se divertir e, de quebra, fazer o bem aos pacientes do Instituto do Câncer Infantil (ICI). É dia 28 no Total Fest, promoção do Shopping Total, que reunirá diversas atrações, e tem como um de seus parceiros o ICI. Todas as vendas feitas através dos food trucks terão 15% da renda revertida ao instituto.

Gestão de cemitérios municipais

Uruguaiana, Viamão e Tupanciretã já administram seus cemitérios por uma plataforma de tecnologia on line 100% em nuvem. É a GOVBR Cemitério, que auxilia os municípios a modernizar a gestão dos espaços para disponibilidade permanente de acomodações. Lançada pela GOVBR, a ferramenta custa ao município entre R$ 18 mil e R$ 38 mil por ano, segundo o porte do cemitério. Mais: controle de acomodações, exumações e traslados, bem como indicadores de níveis de lotação também previnem a superlotação. Outro benefício da plataforma é a geração de um QRCode que passa a identificar a sepultura, disponibilizando um perfil on line que pode ser abastecido com fotos, lembranças e memórias da pessoa.