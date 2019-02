Isenção de estacionamento

68

Empreendimentos da rede Bourbon Shopping e Moinhos Shopping realizam uma promoção para as praças de alimentação. Seus frequentadores que consumirem no valor de R$ 50,00 estão isentos do pagamento do estacionamento no período de 11 de fevereiro a 27 de abril. Com exceção do Porto Alegre Center Lar, onde custa R$ 30,00 fixos. Mas, atenção, a isenção é válida apenas de segunda-feira a sábado e para o horário das 18h às 22h , menos no Bourbon Canoas onde é das 18h às 21h. O processo de validação é facilitado, realizado pelos próprios lojistas no momento da compra.

Startups em ação

A gaúcha OXS Promo é a responsável pela ativação da mexicana Grin Patinetes em Porto Alegre, autorizada pela Prefeitura para iniciar sua operação com 200 patinetes elétricos nos bairros Moinhos de Vento, Independência, Bom Fim e Rio Branco da Capital. Outras startups, iFood e 99, também estão na cartela de clientes da OXS Promo.

Estações Panvel

A Panvel firmou parceria com a Grin, para disponibilizar espaços externos em nove filiais dos bairros de Porto Alegre onde funcionam as patinetes para sua retirada e entrega. Mas a meta é expandi-las para outras lojas e firmar parceria também em outros Estados.

Na Festa da Uva

A MRV Engenharia participa da Festa da Uva 2019 em Caxias do Sul com estande na entrada do evento e, segundo seu gestor comercial no Estado, Marcello Rosito, será possível fechar compras de imóveis no local: "Preparamos condições flexibilizadas para clientes que comparecerem ao nosso estande na Festa da Uva com este objetivo", explicou. A Festa d Uva 2019 começa nesta quinta-feira e vai até 10 de março.

Ações trabalhistas

A área Trabalhista do Veirano Advogados em Porto Alegre registrou crescimento de 30% em 2018, devido principalmente à consultoria para revisões de políticas internas de empresas e de contratos de trabalho, negociação de acordos coletivos e formalização de acordos extrajudiciais, motivados pela nova reforma trabalhista. A nova legislação também provocou uma queda de 60% no ajuizamento das ações trabalhistas comparado com 2017.

Adequação de colchões aos biotipos

A Universidade Feevale tem uma parceria com o Grupo Herval, de Dois Irmãos, desde 2014, para pesquisas que envolvem a ergonomia, a biomecânica e o conforto, aplicados às suas linhas de produtos com destaque para a de colchões de molas. Um deles, cujo objetivo é promover maior conforto e qualidade de sono, entra em sua fase final neste ano. A pesquisa científica foi coordenada pelas professoras Eliane Fátima Manfio, doutora em Biomecânica, e Jacinta Sidegum Renner, doutora em Ergonomia, e está vinculada à Linha de Pesquisa em Saúde e Inclusão Social, do Programa de Pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social e ao grupo de pesquisa em Design da Feevale.