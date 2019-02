Arroz gaúcho em Dubai

68

670651

2019-02-17 21:40:12

O Grupo gaúcho Josapar, uma das principais indústrias de alimentos do Brasil e detentor de marcas consagradas, como Arroz Tio João, SupraSoy, Azeite Nova Oliva e Meu Biju, participa, pela sétima vez, da Gulfood, maior feira de alimentação do Oriente Médio, que acontece em Dubai desde ontem e vai até quinta-feira. A presença no evento é bastante estratégica para o grupo, que tem como expectativa crescer 10% no faturamento em 2019 sobre 2018, com foco no avanço dos negócios nos países do Oriente Médio e do Norte da África, e incrementos nos países das Américas, Caribe e Europa, segundo o diretor Luiz Eduardo Yurgel. As exportações já representam 10% do seu faturamento. O grupo terá estande próprio na feira, que recebe, em média, 98 mil visitantes e mais de 5 mil empresas expositoras.

Banca internacional

O advogado Carlos Souza Junior, do CSJ Advocacia, de Novo Hamburgo, com filial em Criciúma, especializado em direitos societário, tributário e aduaneiro, esteve em Munique, na Alemanha, prospectando clientes para banca gaúcha. "O Brasil é muito bem visto no exterior, e temos excelentes oportunidades de negócios e interatividade", comentou, no seu retorno.

Negócios na periferia

O presidente da Besouro, Agência de Fomento Social, Vinicius Lima, foi o único gaúcho na abertura do 1º Fórum Brasileiro de Empreendedorismo Social e Periférico, promovido pelo Instituto Campus Party em São Paulo neste fim de semana. A Besouro é responsável pela criação de mais de 3,7 mil negócios em 221 comunidades com altos índices de vulnerabilidade social de 176 municípios de todo o País e já gerou mais de R$ 60 milhões em renda de 2017 até janeiro de 2019.

Programa de inovação

Um grupo de 14 indústrias gaúchas do setor de transformação do plástico será certificado amanhã, em São Leopoldo, pelo Programa de Inovação do PICPlast, que tem o apoio dos três sindicatos do setor no Estado - Sinplast, Simplás e Simplavi - para melhorar sua competitividade. Elas participaram, desde julho de 2018, de treinamento teórico e prático para implantar um sistema de gestão da inovação.

Programa do Canudinho Legal

O programa socioambiental Tampinha Legal lança uma nova ação em favor da Economia Circular para proporcionar mais recursos financeiros a entidades assistenciais. É o Canudinho Legal. Confeccionado em polipropileno (PP), mesmo material das tampinhas, o canudinho plástico é 100% reciclável, mas precisa receber o destino adequado aos resíduos plásticos. As entidades assistenciais, assim como já ocorre no Tampinha Legal, são as responsáveis pelo cadastramento dos pontos de coleta. O Tampinha Legal faz parte do Instituto SustenPlást e, nos últimos dois anos, já enviou mais de 140 toneladas de tampinhas para reciclagem, representando mais de R$ 265 mil revertidos integralmente para as entidades assistenciais cadastradas.